La Eurocámara ve un éxito "imperfecto" en el pacto migratorio cerrado antes de elecciones

Bruselas, 20 dic (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se arrogó este miércoles como un éxito político de la Eurocámara el pacto de migración y asilo de la UE acordado hoy con los Estados y, pese admitir que "no es perfecto", destacó que sirve para cerrar una carpeta difícil justo antes del final de la actual legislatura.

Así pues, las próximos elecciones europeas se celebrarán en junio de 2024 con un nuevo marco legal para gestionar la migración a escala comunitaria, un hito que, para Metsola, "posiblemente sea el acuerdo legislativo más importante" de este mandato, que termina con varias encuestas pronosticando un avance de la ultraderecha en la Eurocámara.

Ante las críticas de las onegés que entienden que, justamente, este pacto de migración y asilo compra las tesis de la extrema derecha para endurecer las condiciones de asilo en la UE, la presidenta del Parlamento Europeo les invitó a "leer los detalles técnicos" del texto y a "no desacreditar" un acuerdo que, según dijo, "ha logrado aunar el centro político".

En una rueda de prensa junto a parte de los eurodiputados que han negociado la fase final del acuerdo durante dos días -día y noche- con los gobiernos de la UE, Metsola aseveró que, si las conversaciones se han alargado tanto, ha sido debido a la "insistencia" de la Eurocámara para que el acuerdo garantizara "el respeto a los derechos humanos de los solicitantes de asilo".

"No subestimemos el riesgo que hubiese supuesto no haber alcanzado un acuerdo. Fuimos a las elecciones europeas de 2019 con la migración como principal preocupación de los ciudadanos de la UE, y no fuimos capaces de darles una respuesta legislativa", algo que no podía volver a pasar para los próximos comicios de 2024, según Metsola.

La presidenta de la Eurocámara admitió que el pacto "no contempla soluciones para todos los problemas que hay encima de la mesa", pero aseveró que "es mucho mejor que lo que ha habido anteriormente".

Tras años de desencuentros sobre cómo debían repartirse los migrantes que llegaban a la UE, el acuerdo alcanzado hoy descarta las cuotas obligatorias y opta por una solidaridad "a la carta", que permitirá a los Estados de la UE acoger voluntariamente a refugiados, o bien participar de otra manera en los esfuerzos, por ejemplo financiando la construcción de centros de acogida.

Este pacto migratorio, compuesto por varios reglamentos y piezas legislativas, pretende dotar a los Veintisiete de un mecanismo previsible para controlar las fronteras, responder a la acogida de los refugiados y ejecutar el retorno de los migrantes que no tengan derecho a permanecer en la UE.

A juicio del el eurodiputado del PSOE Fernando López Aguilar, uno de los negociadores de la Eurocámara, el nuevo marco legal "no se aleja" de los valores europeos y reivindicó como un logro que todos los países tengan que "asumir la solidaridad" para gestionar los flujos migratorios, ya sea acogiendo a refugiados u optando por financiar proyectos.

"Es un asunto que siembra mucha cizaña y aportamos una respuesta totalmente diferente a lo que propone la ultraderecha, que es la responsabilidad compartida, una respuesta de alcance europeo. Nadie se va a llevar el gato al agua, pero concilia nuestro valores. Se respetan los derechos humanos", zanjó López Aguilar.