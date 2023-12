Escocia renuncia a seguir defendiendo en los tribunales su ley trans

El Gobierno de Escocia ha anunciado que no interpondrá nuevos recursos para tratar de salvar en los tribunales el bloqueo impuesto desde Londres a la ley sobre la autodeterminación de género adoptada hace un año y que facilitaba la transición registral de las personas transexuales. Un tribunal ya determinó este mismo mes que el veto impuesto por el Ejecutivo central era legal y, aunque las autoridades escocesas tenían hasta el 29 de diciembre para apelar, la ministra de Justicia Social, Shirley-Anne Somerville, ha confirmado que no lo harán. El Gobierno de Escocia se centrará entre otras cosas en mejorar la asistencia sanitaria a las personas transexuales. Somerville ha aclarado no obstante que no retirarán el proyecto y que Edimburgo quiere trabajar con Londres para llegar a algún tipo de acuerdo en el futuro, informa la BBC. El veto legislativo supuso un paso inédito por parte del Gobierno central, que advirtió de posibles incongruencias en materia de igualdad a nivel nacional. Las autoridades escocesas acusaron en cambio a Londres de entrometerse en cuestiones estrictamente locales. La reforma reducía a 16 años la edad a la que se puede solicitar a la administración un cambio de género, eliminaba el requisito de presentar un informe médico y reducía a tres meses el tiempo en que la persona solicitante debe haber vivido conforme al género que reclama --seis meses si se trata de menor de edad--.