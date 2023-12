El Rey Juan Carlos aterriza en Madrid para asistir al cumpleaños de la infanta Elena

Apenas tres semanas después de su última visita a Sanxenxo, el Rey Juan Carlos ha regresado a nuestro país. Tal y como se venía rumoreando, el Emérito no ha querido perderse el 60 cumpleaños de la infanta Elena, y este miércoles ha aterrizado en Madrid para estar al lado de su hija mayor -y uno de sus grandes pilares- en este día tan especial. En torno a las 12.00 de la mañana, apenas un par de horas antes del arranque de la fiesta con la que la hermana de Felipe VI soplará las velas rodeada de su familia en el palacio de La Zarzuela, Don Juan Carlos ha llegado a España procedente de Abu Dabi en el jet privado que suele usar para sus desplazamientos. A pesar de que no ha querido hacer declaraciones, el monarca -en el sitio del copiloto de un vehículo que ha abandonado la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas- sí ha saludado con la mano y su mejor sonrisa a las cámaras que le aguardaban, sin ocultar su felicidad por encontrarse de nuevo en nuestro país y poder estar con doña Elena en su cumpleaños. Don Juan Carlos ha lucido traje y corbata, lo que deja entrever que se habría cambiado de ropa en el avión para estar listo para la fiesta, en la que se reencontrará con doña Sofía, su hija la infanta Cristina y gran parte de sus nietos, como Froilán, Victoria Federica, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín. En el aire la asistencia de los Reyes Felipe y Letizia, y de la infanta Sofía -de vacaciones desde el pasado 8 de diciembre-, ya que Casa Real no ha confirmado si se unirán al resto de su familia en esta celebración tan especial para la infanta Elena.