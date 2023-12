El nuevo emir de Kuwait jura el cargo y promete "ser un ciudadano leal" y proteger los intereses del país

El nuevo emir de Kuwait, el jeque Meshal al Ahmad al Sabá, ha tomado este miércoles posesión de su nuevo cargo, tras la muerte el sábado de Nauaf al Ahmed al Sabá, un acto en el que ha prometido "ser un ciudadano leal" y proteger los intereses del país asiático. "Hoy me he convertido en jefe de Estado y prometo al pueblo de Kuwait ser un ciudadano leal a esta nación y este pueblo, dedicado al interés de la nación y la unidad nacional", ha manifestado durante un acto celebrado en el Parlamento kuwaití, en el que ha dicho que trabajará para lograr "desarrollo, progreso y prosperidad". Así, ha reconocido que "las tareas son pesadas y el juramento es enorme", antes de destacar que respetará la Constitución y luchará contra la corrupción. "Recalco nuestro compromiso con las obligaciones internacionales en el Golfo (Pérsico)", ha dicho, según ha recogido la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA. Al Sabá ha manifestado además que los poderes ejecutivo y legislativo "tienen obligaciones" ante los ciudadanos y ha pedido que no tomen "decisiones dañinas", como "nombramientos injustos", "naturalizaciones" que "cambian la identidad kuwaití" o una "amnistía" --tras la garantizada el lunesa migrantes en situación irregular--. "Hemos emitido una orden para detener los nombramientos y los cambios (de personas) entre puestos, mientras que el resto de asuntos serán abordados para servir los intereses de la nación", ha argumentado, al tiempo que ha reclamado "ceñirse a la unidad y la seguridad nacional" y trabajar para mejorar la situación económica del país. Por su parte, el primer ministro kuwaití, Ahmad Nauaf al Ahmad al Sabá, hijo del fallecido emir, ha presentado la dimisión del Gobierno poco antes de la ceremonia de cara a que tome una decisión sobre la formación del nuevo Ejecutivo, una de sus primeras tareas una vez ha jurado el cargo de emir del país asiático. El nuevo emir, de 83 años y hasta ahora el príncipe heredero de más edad del mundo, sucede así a su hermanastro, fallecido el sábado por causas que no han trascendido. Al Sabá, de 86 años, sucedió en septiembre de 2020 a su hermanastro, Sabá al Ahmed al Jaber al Sabá, quien estuvo al frente del país desde 2006. El país atraviesa una crisis económica y política marcada por la parálisis debido a la dimisión de varios gabinetes por las continuas fricciones con el Parlamento, actualmente dominado por la oposición. Este enfrentamiento ha obstaculizado los esfuerzos del rico productor de petróleo del golfo Pérsico para reducir su enorme dependencia del crudo e impulsar reformas fiscales.