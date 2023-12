De Manuel Carrasco a Pablo López pasando por Niña Pastori: las celebrities se rinden a Alejandro Sanz en su cumpleaños

En una noche llena de magia y amistad, Alejandro Sanz celebró su 55 cumpleaños en el emblemático Teatro Barceló, reuniendo a un selecto grupo de amigos que quisieron compartir con el cantante este especial momento de su vida. Después de un año especialmente complicado, el cantante ha demostrado estar recuperándose rodeado de cariño y amor de sus seres queridos. El propio artista ha querido expresar sus deseos para el próximo año: "Mucha salud, mucha paz, yo como si fuera una miss". A su llegada a la fiesta, el cumpleañero irradiaba felicidad y alegría, asegurando que la velada contaría con la presencia de "bastantes amigos". Entre ellos pudimos ver a Niña Pastori, que quiso compartir su optimismo sobre el futuro del cantante, afirmando que él es "un campeón y una persona maravillosa" que merece que todo le vaya bien. En cuanto a su deseo de cumpleaños, la artista confesó: "Lo mejor del mundo, yo a Alejandro lo quiero muchísimo, es una bella persona y para mí es como un hermano". Por otro lado, Lorena Castell elogió la generosidad y amabilidad de Alejandro Sanz, deseándole que continúe disfrutando de su éxito y salud. La periodista destacó la importancia de celebrar la vida: "Creo que está contento porque acaba de terminar la gira y encima aquí en Madrid, es un broche final celebrarlo con los amigos así que no solo es un fin de gira exitoso, también es su cumpleaños, hoy venimos solo a divertirnos y pasarlo bien". Tampoco pudo faltar Xavier Sardà, otro de los amigos presentes en la celebración, que afirmó que Sanz está "completamente recuperado" después de un año complicado. Reconoció la magia de la ocasión al requerir un 'dress code' inspirado en el musical 'Moulin Rouge', y aunque al principio dudaba de la idea, al final se ha unido a los demás. El hijo del cantante, Alexander Sánchez, también fue parte de la gran fiesta y compartió su alegría a la entrada del evento: "Muy contentos, sí". Sin dar muchos más detalles sobre la vida de su padre, el joven entraba en la fiesta con una gran sonrisa. Mientras tanto, Vicky Martín Berrocal expresó su profundo amor y amistad hacia el cantante: "Se lo merece siempre, primero es que le amo, es muy amigo mío, le quiero con todo mi se merece todo lo que le hagamos, todo lo que celebremos, tenemos que celebrar la vida de alguien que nos ha dado la vida, a mí me ha dado vida su música". Silvia Abascal, amiga de Sanz por más de 25 años, elogió su generosidad y maestría artística, describiéndolo como un "espléndido" y un "artesano". A pesar de no querer hablar sobre los momentos difíciles que está atravesando el artista, la actriz dejó claro el cariño que siente por él. Otro íntimo amigo suyo, Manuel Carrasco, quiso desearle "lo mejor, lo mejor ya lo tiene, pero todavía más". Destacó la excepcionalidad de Alejandro Sanz y la importancia de celebrar la vida junto a él: "Él es muy especial, es un grande en todos los aspectos, venimos a celebrar la vida con él. Y las fiestas también". La presencia de otros artistas como Pablo López, acompañado de su novia Laura Rubio, que expresó su gran admiración hacía su amigo: "Es el maestro de todos. Un amigo y parece mentira que sea tan amigo habiéndolo admirado tanto". Con bromas y risas, la pareja se despidió de la fiesta, dejando a Sanz rodeado de sus seres queridos compartiendo junto a él su amor por la música y la vida. En definitiva, la celebración del 55 cumpleaños de Alejandro Sanz se convirtió en una noche mágica y llena de risas y buenos deseos para el próximo año, marcando un nuevo capítulo en la vida del reconocido cantante español.