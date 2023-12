Chagall y Louis Stettner, protagonistas de la nueva temporada expositiva de Fundación Mapfre en Madrid y Barcelona

La Fundación MAPFRE centrará su programación cultural en un total de doce exposiciones en sus salas de Madrid y Barcelona, con Marc Chagall y Louis Stettner como protagonistas de esta nueva temporada. Tal y como ha detallado la fundación, las muestras dedicadas a pintura "continúan la línea habitual de la institución que gira en torno al arte de finales del siglo XIX y principios del XX, por su parte las de fotografía se dedicarán a los protagonistas del medio a lo largo del siglo XX". El año comienza en Madrid con 'Chagall. Un grito de libertad' y con Christer Strömholm, con ambas exposiciones que podrán visitarse en la Sala Recoletos (Paseo de Recoletos, 23) desde el 2 de febrero. En 'Chagall. Un grito de libertad' se presenta el trabajo del pintor desde una nueva perspectiva: "su fuerte compromiso sociopolítico de cariz humanista". La exposición está coproducida junto a La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André-Diligent, Roubaix, y el Musée National Marc Chagall, Niza. En cuanto a Christer Strömholm (Vaxholm, 1918-Estocolmo, 2002),explica que la amplia producción del artista quedará cubierta en todos sus aspectos, desde su participación en el grupo alemán Fotoform, a principios de los años cincuenta, hasta los ensamblajes de objetos encontrados de su etapa final. Por su parte, el Centro de fotografía KBr en Barcelona inaugurará la temporada con 'Consuelo Kanaga: Atrapar el espíritu' y 'La cámara doméstica. La afición fotográfica en Cataluña (ca.1880-1936)'. Las muestras se podrán visitar desde el 15 de febrero. A lo largo de seis décadas, Consuelo Kanaga (Oregón,1894-Nueva York,1978) documentó cuestiones sociales acuciantes, desde la pobreza urbana y los derechos laborales hasta el terror racial y la desigualdad. También defendió las posibilidades formales y poéticas de la fotografía como forma artística. Esta exposición está organizada por el Brooklyn Museum en colaboración con Fundación MAPFRE y el San Francisco Museum of Modern Art. Junto a la exposición de Kanaga, se podrá disfrutar de la muestra 'La cámara doméstica. La afición fotográfica en Cataluña (ca. 1880-1936)', que revisa el fenómeno de la fotografía amateur y popular en Cataluña antes de la Guerra Civil, prestando atención a una selección de temas y motivos visuales recurrentes en el período. El 25 de mayo, en Madrid, se abrirán al público dos exposiciones de fotografía: por un lado, viaja a la capital española la muestra de Consuelo Kanaga, al tiempo que llega 'David Goldblatt: sin segundas intenciones', quien ha retratado visualmente uno de los procesos más lacerantes de la historia: el apartheid. Esta última exposición está coorganizada por el Art Institute de Chicago y la Yale University Art Gallery, New Haven, en colaboración con Fundación MAPFRE. LOUIS STETTNER Y SUS FOTOS EN ESPAÑA A principios de junio, en Barcelona, se inaugurarán las exposiciones del fotógrafo estadounidense Louis Stettner y de la chilena Paz Errázuriz. La muestra de Louis Stettner (Nueva York, 1922-París, 2016), quien dedicó casi setenta años de su vida a la fotografía, presentará como novedad sus fotografías realizadas en España, entre ellas la serie Pepe y Tony. Por su parte, la muestra de Paz Errázuriz ofrece una cuidada selección de las 170 fotografías que Fundación MAPFRE adquirió de la artista chilena en el año 2018. La muestra se enmarca en la línea de programación de exposiciones con fondos de la colección de fotografía de la Fundación que viene desarrollando desde la apertura, del Centro de fotografía KBr. Para finalizar el año 2024, se abrirán en Madrid tres exposiciones. La primera, 'Paul Durand-Ruel y los últimos destellos del impresionismo', que busca dar a conocer al público la figura de este marchante y mecenas, que protegió el arte de su época tanto desde su galería parisina como desde las de Londres y Nueva York. La exposición está organizada por Fundación MAPFRE con la colaboración de ACPA (Advising Curating Producing Art). La segunda muestra aborda el trabajo de Arthur H. Fellig, conocido con el seudónimo Weegge (Zólochiv, 1899-Nueva York, 1968), un fotógrafo reconocido internacionalmente por las imágenes de carácter documental que realizó entre las décadas de 1930 y 1940; la muestra ahonda también en su segundo corpus de trabajo, el que desarrolló a partir de 1945 en Hollywood, que no siempre ha gozado de la consideración que merece. PEGGY GUGGENHEIM Y CARTIER-BRESSON '31 mujeres' es el título de la tercera muestra que podrá disfrutarse en Madrid. En 1943 la coleccionista Peggy Guggenheim organizó, junto a Max Ernst y Marcel Duchamp como asesores, una exposición que mostraba obras exclusivamente realizadas por mujeres, bajo el título de Exposición de 31 mujeres. En Barcelona, el año se cerrará con la exposición 'Henri Cartier-Bresson'. Pintor, dibujante, cineasta, antropólogo y humanista, es uno de los grandes fotógrafos de la historia universal y fundador de la Agencia Magnum junto con otros, como Robert Capa, George Rodger y David 'Chim' Seymour.