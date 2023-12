Cárcel para el líder de las juventudes del partido gubernamental de Zimbabue por asesinato

Harare, 20 dic (EFE).- Pius Jamba, líder de las juventudes de la gubernamental Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), fue condenado hoy en Harare a treinta años de cárcel acusado de asesinar en 2022 a la activista opositora Moreblessing Ali.

El cuerpo de Ali, de la Coalición de Ciudadanos por el Cambio de Zimbabue (CCC, principal partido opositor), fue encontrado en descomposición en un pozo de agua el 11 de junio de 2022 en el área de Nyatsime, en la municipalidad de Chitungwiza, en la provincia de Harare, donde está la capital homónima del país.

Ali fue vista por última vez en compañía de Jamba en un club nocturno en Chitungwiza y estuvo desaparecida desde el 24 de mayo de 2022.

Jamba, detenido en junio del año pasado, fue declarado culpable tras un juicio en el que negó las acusaciones.

La jueza del Tribunal Superior de Harare Esther Muremba subrayó hoy la existencia de pruebas contundentes de la culpabilidad de Jamba.

"Estamos convencidos de que el acusado es la persona que mató a la fallecida porque fue la última persona que fue vista con la fallecida", esgrimió la magistrada.

"Incluso admitió que caminó con ella durante dos kilómetros. Afirmar que había dos hombres que los seguían y que él la abandonó después de que ella se desplomó en estado de ebriedad es sólo una historia falsa", enfatizó Muremba.

Jamba, a través de su abogado, Garikayi Mhishi, dijo ante el tribunal que estaba muy ebrio el día de la muerte de Ali y no recuerda lo que sucedió.

"Mi cliente todavía se declara inocente del cargo de asesinato y me ha pedido que recurra ante el Tribunal Supremo porque él no cometió el crimen y, por eso, no fue condenado a pena de muerte, sino treinta años" de prisión, declaró Mhishi a EFE.

El vicepresidente del la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), el abogado Job Sikhala, actualmente en prisión, llegó a representar a la familia de Ali.

Las autoridades de Zimbabue detuvieron en junio de 2022 a Sikhala, uno de los diputados de la oposición más críticos con el Gobierno, al acusarlo de interferir en las investigaciones policiales sobre el asesinato en mayo de 2022 de Ali.

El parlamentario está acusado de aparecer en un vídeo en las redes sociales amenazando con vengarse de los asesinos de la activista.

Sikhala ha permanecido en prisión preventiva desde su arresto, después de que sus numerosos intentos de obtener la libertad bajo fianza fuesen rechazados en los tribunales y pese a sus problemas de salud.

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha descrito su condena como una "farsa" y una prueba más de la "creciente represión" contra la disidencia en Zimbabue. EFE

