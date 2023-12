Xiaomi actualiza su comedero Smart Pet Food Feeder para mascotas con mayor capacidad de almacenamiento y pantalla LCD

Xiaomi ha rediseñado su comedero Xiaomi Smart Pet Food Feeder con una nueva versión con una pantalla LCD en la parte frontal, mayor capacidad, ya que ahora admite hasta 2,5 kilogramos, y nuevas funcionalidades. La compañía lanzó el comedero Xiaomi Smart Pet Food Feeder y el bebedero Xiaomi Smart Pet Fountain en septiembre del año pasado, cuando amplió en España su ecosistema de productos con esta categoría dedicada a los animales domésticos. Ahora, la marca china ha lanzado la nueva versión de su comedero inteligente, Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2, que presenta una capacidad de 5 litros -lo que se traduce en 2,5 kilogramos, 0,7 más que en la versión anterior- y con el que promete albergar cantidad suficiente para que un gato pueda alimentarse durante 20 días. Con un "peso preciso" para distribuir la cantidad deseada al animal gracias a que funciona con un algoritmo inteligente, el comedero, que viene con un recipiente de acero inoxidable, cuenta con novedades visibles, como una franja semitransparente que muestra el nivel de comida disponible, así como una pantalla LCD. El comedero también es capaz de desatascar automáticamente el conducto de dispensación -que tiene un diámetro de hasta 12 mm- si se obstruye, admite diferentes tipos de grano de pienso -redondo, cuadrado, mixto, etc.- y mantiene la comida fresca en el interior de su espacio de almacenamiento, gracias también a que introduce una tapa de sellado de silicona, mismo material distribuido en el dispensador. Tal y como señala el 'eCommerce' Taobao, este producto es capaz de ofrecer planes de alimentación personalizados y adaptados para cada mascota, con porciones óptimas de proteína, grasa y fibra brutas, entre otros factores, tras analizar su condición física. Asimismo, Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 incorpora un sensor de infrarrojos que monitoriza el estado de los alimentos restantes en todo momento. Así, si determina que no hay suficiente alimento, se lo notifica al propietario a través de su panel LED y la aplicación móvil. Este comedero también dispone de un doble suministro de energía, lo que quiere decir que si existe un apagón y se va la luz, puede seguir funcionando gracias a un sistema de emergencia que admite pilas AA. Al igual que el modelo de la generación anterior, este comedero se desmonta fácilmente para limpiarlo, ya que tiene un diseño modular: por un lado, el cuerpo del dispositivo y, por otro, el espacio de almacenamiento del alimento. En este caso, la segunda generación del Xiaomi Smart Pet Food Feeder viene con un cable de alimentación antimordeduras para que los animales no lo deterioren, lo que también evita fugas.