Turespaña promociona el turismo y la gastronomía española en los mercados iberoamericanos

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), a través de la Consejería Española de Turismo de São Paulo (Brasil) ha organizado una serie de actividades para promocionar el turismo y la gastronomía con la colaboración de los chefs españoles Abel Álvarez (chef del restaurante Güeyu Mar, en Playa de Vega Ribadesella), Aitor Arregi (chef de Elcano, en Getaria) y Quique Dacosta (de Quique Dacosta Restaurante, en Denia). Para comenzar, el pasado día 11 se llevó a cabo una cena a cuatro manos que reunió a dos grandes de la gastronomía Abel Alvarez de España y Marco Renzetti de Italia, en el restaurante de este último, en São Paulo. El menú degustación, elaborado en la cocina abierta, constó de doce pases y contó con la participación de once de las principales agencias y turoperadores del segmento de lujo de Brasil y seis periodistas e influencers especializados en gastronomía y turismo. Los cocineros españoles también pudieron conocer el proyecto social 'Quebrada Alimentada' del chef brasileño Rodrigo Oliveira, del premiado restaurante Mocotó, que proporciona más de 100 comidas diarias y 400 cestas de alimentos por mes a personas vulnerables y familias que viven en situación crítica. Este proyecto ganó en 2021 el premio 'The Macallan Icon Award' como parte de Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro. A continuación, el día 13 de diciembre, en la Escuela Cordon Bleu Brasil, se impartió una 'clase maestra' en la que los tres chefs hablaron de su trabajo, su entorno y sobre la cultura gastronómica de cada una de sus regiones. Por último, el día 14, en la Casa do Carbonara tuvo lugar una cena a cargo del chef Quique Dacosta para un grupo de periodistas, influencers y formadores de opinión del sector turístico brasileño. Esta iniciativa, organizada por Turespaña, tiene como objetivo promover el turismo gastronómico y el conocimiento sobre las diferentes regiones españolas, sus riquezas y sus peculiaridades. EL ACEITE DE OLIVA, PROTAGONISTA EN MIAMI. La Consejería de Turismo de España en Miami, en colaboración con Andalucia Trade y la Junta de Andalucía, también ha organizado un encuentro promocional con la prensa especializada en turismo, gastronomía y lifestyle de la ciudad norteamericana. El protagonista del evento ha sido el aceite de oliva español y recetas a base de aceite de oliva y ha contado este año como invitada con Rosa María Vañó, miembro de la Academia de Gastronomía y Turismo de España y presidenta de Castillo de Canena, primera empresa española ganadora del Gold Sofi Award a un aceite de oliva, el Oscar Gourmet. Durante el evento, Vañó realizó una cata guiada de aceite de oliva para la prensa asistente seguida de una 'clase maestra' de cocina a manos de Chef Javi del restaurante Cala Millor.