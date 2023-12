Trueno, SFDK y Mikel Izal actuarán en la III edición del Festival Vive Latino el 6 y 7 de septiembre de 2024

El artista argentino Trueno, el grupo de rap SFDK y el cantante de música 'indie' Mikel Izal actuarán en los 3 escenarios de la III edición del Festival Vive Latino el 6 y 7 de septiembre de 2024, que se celebrará en el recinto de la Expo de Zaragoza. El cartel del Festival Vive Latino lo han presentado la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el director de Vive Latino España, Nacho Royo, este martes, 19 de diciembre, en el salón de actos de la Caja Rural de Aragón. Hernández ha indicado que Vive Latino "es una apuesta decidida" para el Gobierno de Aragón debido a que pondrá a la Comunidad Autónoma Aragón dentro del circuito de los grandes eventos musicales. "Trae figuras de nivel internacional y lo conocen en España entera, latinoamérica y parte Europa", ha enfatizado la consejera de Presidencia del Gobierno autonómico. A su juicio, permite ensalzar el recinto de la Expo como "una zona única y preciosa" que el director del Festival, Nacho Royo, ha sabido adaptar en sus necesidades organizativas. Asimismo, ha señalado que se trata de un festival de música que "no tiene ningún conflicto, las personas son muy civilizadas y no constan grandes problemas de seguridad". Por ello, ha confiado en tener el compromiso de la organización para que el Festival Vive Latino se siga celebrando en Aragón. "Esperamos un compromiso de que te quedes en Aragón todo el tiempo que puedas y un poquito más", ha trasladado la consejera de Presidencia a Nacho Royo en la presentación del cartel. ENTRADAS DEL FESTIVAL Además, ha dicho que desde este martes, 19 de diciembre, se pueden adquirir las entradas del festival con un precio de 105 euros para los dos días de duración en la web 'https://www.ticketmaster.es/event/38007?brand=base_mb_es'. "Es un regalo maravilloso para estas fechas y os invito a todos al Festival Vive Latino", ha añadido. Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha subrayado que en la capital aragonesa se sienten "muy orgullosos" de poder acoger el Festival Vive Latino por tercer año consecutivo. Chueca ha apuntado que la segunda edición de este festival de música ha supuesto para la ciudad un impacto económico de 8,8 millones de euros sectores como la hostelería o el taxi, entre otros. De esta manera, ha subrayado que, también, "es importante" la presencia internacional que implica la celebración de este evento en la ciudad debido a que es seguido por más de 49 países y sirve para "poner a Zaragoza en el mapa". "Vive Latino es un proyecto que nos abre una nueva vía de crecimiento acogiendo grande eventos culturales, que nos pone en el centro", ha apostillado. Natalia Chueca ha confiado en que se incremente la llegada de visitantes a la ciudad con la consolidación de este festival. "El año pasado tuvimos 45.000 visitantes y estamos muy orgullosos", ha destacado. De esta manera, también ha resaltado el recinto de la Expo como ubicación para realizar Vive Latino. "Nos ha hecho redescubrir una zona que estaba infrautilizada y vamos a apostar por el festival", ha asegurado. ORGANIZACIÓN Y ARTISTAS El director de Vive Latino España, Nacho Royo, ha explicado que la organización del evento lleva "un trabajo tremendo" y que la presentación "es uno de los días más importantes" del festival debido a que no sabes como será recibido "Nos pusimos la condición de no repetir artistas y lo hemos conseguido. Tenemos un cartel espectacular y el festival está lleno de calidad y de talento", ha manifestado. Royo ha dicho que los artistas han recibido la invitación al Festival Vive Latino "con ilusión y están felices de venir". Además, ha añadido que han hecho "el esfuerzo de meter esta fecha en sus agendas". Del mismo modo, ha puntualizado que la organización va poner todo su empeño para que el evento guste "y sea el éxito que ha sido en las anteriores ediciones". Finalmente, ha concretado que Vive Latino ha contando con las actuaciones de 37 artistas entre los que se encuentran nombres tan relevantes del panorama nacional como Los Planetas, SFDK, Hombres G y Mikel Izal, entre otros, los colombianos Bomba Estéreo y el argentino Trueno. La cita también contará con importante presencia de talento local con artistas como Elem, Rosín de Palo o Niños del Brasil manteniendo su espíritu original con el que nace.