Satoransky: "No manejamos bien el partido"

Redacción deportes, 19 dic (EFE).- El base del Barça Tomas Satoransky lamentó la derrota de este martes en la pista del ALBA Berlín (74-70), que achacó a los "altibajos" y a la incapacidad del conjunto azulgrana para controlar el ritmo del encuentro.

"Estamos mal porque no hemos ganado, que era lo más importante. No manejamos bien el partido, hubo muchos altibajos. Contra este equipo que juega a tope, con máxima energía y mucha actividad, no fue suficiente", resumió el jugador checo.

En declaraciones a los medios de comunicación del Barça, Satoransky admitió que el cuadro catalán reincidió en los errores que ya le habían costado varias derrotas en las últimas semanas.

"En la primera parte les hemos permitido estar en el partido. Como nos pasó muchas veces, cogieron confianza y el último esfuerzo no fue suficiente", explicó el base azulgrana, que fue expulsado en el último minuto al ser sancionado con la segunda falta técnica por pisar la línea lateral en el saque de banda de un rival.

Satoransky anotó cuatro puntos, con un 2 de 3 en tiros de dos puntos y un 0 de 4 en triples, capturó 3 rebotes y repartió 3 asistencias en más de 26 minutos sobre la pista. EFE

