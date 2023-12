(Previa) El Real Madrid apura sus opciones de supervivencia en la Liga de Campeones Femenina

El Real Madrid se jugará este miércoles sus reducidas opciones de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina en la visita al Estadio Alfredo Di Stéfano (21.00 horas) del Paris FC francés, al que necesita imperiosamente ganar para seguir con vida en la máxima competición continental. El conjunto madridista no tiene más margen de fallo en la Champions después de una mala primera vuelta que le ha complicado su continuidad. El subcampeón de la Liga F sólo ha podido sumar un punto, en casa ante el Chelsea, y está lastrado por sus dos derrotas a domicilio ante el Hacken sueco (2-1) y el conjunto parisino (2-1). De este modo, cualquier cosa que no sea lograr su primera victoria le dejará ya prácticamente sin opciones ya que el sorprendente Hacken tiene siete puntos, dos más que el Chelsea inglés, al que visitaría ya el próximo 24 de enero y seguramente muy obligado. El triunfo también le permitiría al menos superar al Paris FC. "Queremos terminar el año con buenas sensaciones y ganando en casa. Hay que refrendar el trabajo del otro día y tenemos máxima confianza y con ganas de que llegue el partido y poder conseguir esa victoria que nos permita tener opciones de clasificación", expresó Alberto Toril, técnico del Real Madrid. El entrenador cordobés recalcó que sus jugadoras "están haciendo un esfuerzo muy grande últimamente" después de atravesas "muchas dificultades" a causa de las lesiones que están lastrando a su equipo. "Se han acumulado una serie de circunstancias que nos hacen ir un poco limitadas, las jugadoras están haciendo mucho esfuerzo y últimamente lo están haciendo francamente bien", confesó. El Real Madrid afronta esta 'final' después de coger algo de aire y ánimo el pasado fin de semana al imponerse por 0-2 al Levante Las Planas, su segundo triunfo en los últimos siete partidos, y recuperar la segunda plaza en la Liga F. El principal objetivo ante el Paris FC, salir más concentrado que hace una semana cuando encajó dos goles al inicio que ya no pudo remontar. Alberto Toril podría tener la buena noticia de la vuelta a la convocatoria de las delanteras Linda Caicedo y Naomie Feller, que llevan de baja varios partidos por lesión y que estuvieron con el grupo en el entrenamiento previo al encuentro, mientras que también estarían listas la delantera Signe Brunn y la defensa Kenti Robles, que no jugaron en el último compromiso liguero.