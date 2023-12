Mueren cuatro personas a causa de un incendio intencionado en un tren en la capital de Bangladesh

Al menos cuatro personas, incluido un niño de tres años, han muerto este martes después de que un grupo de personas no identificadas incendiaran varios vagones de un tren en la capital de Bangladesh, Daca, un incidente que tiene lugar en medio de una huelga general convocada por el principal partido de la oposición para que el Gobierno dimita antes de las elecciones generales previstas para enero de 2024. El subdirector adjunto de Bomberos de Bangladesh, Shahjahan Sikder, ha indicado que los sospechosos han incendiado tres vagones de un tren en la estación de Tejgaon en torno a las 5.00 horas (hora local), antes de agregar que las llamas han sido extinguidas unas dos horas después, según ha informado el diario bangladeshí 'The Daily Star'. Así, ha señalado que dos de los cuerpos recuperados pertenecen a una madre y su hijo de tres años, sin que por el momento haya informaciones sobre las identidades de los otros dos fallecidos. El incendio fue provocado después de que el tren realizara una parada en la estación para permitir que los pasajeros bajaran y, tras arrancar, se confirmó que el último vagón estaba siendo ya consumido por las llamas. El incidente se enmarca en una serie de sucesos violentos desde el 28 de octubre, cuando una manifestación opositora derivó en disturbios. En el marco de los mismos, decenas de autobuses y vehículos han sido incendiados, entre temores de un repunte de la inseguridad de cara a las próximas elecciones. Los dos principales partidos de oposición de Bangladesh, el Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB) y el islamista Jamaat e Islami, congregaron el 28 de octubre a más de 100.000 personas en Daca para exigir la dimisión inmediata del Gobierno, entre serias dudas sobre la imparcialidad de los comicios mientras la primera ministra, Sheij Hasina, siga al frente del país. Estos partidos han reclamado la formación de un Gobierno de transición que supervise las elecciones, que se celebrarán el 7 de enero y que para las que el BNP --cuyos principales líderes están en el exilio-- ya ha hecho un llamamiento al boicot si Hasina no presenta su dimisión. La primera ministra, que busca un cuarto mandato al frente del país, ha rechazado los llamamientos de la oposición y ha acusado al BNP, liderado por la ex primera ministra Jaleda Zia --bajo arresto domiciliario-- de azuzar las tensiones en el país.