Martes, 19 de diciembre de 2023 (12.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Más de 200 muertos en la Franja de Gaza por ataques israelíes en la última jornada

Rafah (Gaza)/Jerusalén (EFE).- Más de 200 gazatíes, la mayoría niños, murieron en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza a causa de los ataques aéreos y de artillería del Ejército israelí en distintos puntos del enclave, incluidos 30 civiles en un bombardeo en Rafah, "zona humanitaria" en el extremo sur. Los bombardeos israelíes se concentraron la madrugada del martes en Rafah y Jan Yunis (sur), así como en Deir al Balah (centro). Los intensos bombardeos israelíes sobre la Franja han matado más de 19.400 gazatíes desde que comenzó la guerra el 7 de octubre -la mayoría civiles incluidos más de 8.000 niños-; y causado más de 52.000 heridos; además se estima que unos 7.500 cuerpos están aún bajo los escombros, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

ISRAEL PALESTINA

Israel dice haber "eliminado" a destacado financiero de Hamás y desmantelado "células terroristas"

Jerusalén (EFE).- Israel aseguró este martes haber "eliminado" en Rafah, en el sur de la Franja, a Subhi Ferwana, "destacado financiero" del grupo islamista Hamás, "involucrado en la transferencia de decenas de millones de dólares al ala militar de la organización". "Subhi Ferwana fue eliminado por un avión de combate de la Fuerza Aérea, basada en inteligencia", informó un comunicado conjunto del Ejército israelí y del Shin Bet (la agencia de inteligencia interior). El Ejercitó informó también de que, en las últimas horas, ha desmantelado "células terroristas" e infraestructura, y localizado armas en Shujaiya, un barrio a las afueras de la ciudad de Gaza, y en Jan Yunis, bastiones del grupo islamista Hamás en el norte y sur de la Franja.

HUTÍES ATAQUES

Los hutíes, firmes a seguir atacando el mar Rojo mientras EEUU pide unidad para su alianza

Manama/Saná (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes se mostraron hoy determinados a seguir atacando barcos con vínculos con Israel que transitan frente a las costas del Yemen, mientras el jefe del Pentágono, Lloyd J. Austin III, pidió desde Baréin que más países se unan a la nueva alianza marítima en el mar Rojo contra los insurgentes. "La coalición formada por EEUU es para proteger a Israel y militarizar el mar sin ninguna justificación, y no impedirá que el Yemen continúe con sus operaciones legítimas en apoyo a Gaza", dijo el portavoz de los hutíes, Mohamed Abdulsalam. Se trata de la primera reacción del movimiento respaldado por Irán que controla una parte del Yemen tras el anuncio de ayer de EEUU de la creación de una coalición militar de 10 países, entre ellos EEUU, el Reino Unido y España, para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el mar Rojo.

UCRANIA GUERRA

Putin asegura ante los generales rusos que el Ejército tiene toda la iniciativa en Ucrania

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que su Ejército tiene toda la iniciativa en Ucrania al dirigirse a la plana mayor del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. "Valorando la situación sobre el terreno, en el frente, se puede afirmar con seguridad que nuestras tropas tienen la iniciativa. En resumen, hacemos lo que consideramos necesario, hacemos lo que queremos", dijo Putin durante un acto transmitido en directo por la televisión pública. Destacó que el Ejército ucraniano "sufre grandes pérdidas y en gran medida han agotado sus reservas al intentar demostrar a sus auténticos amos alguna clase de resultado en su tan publicitada contraofensiva".

UCRANIA GUERRA

ONU: los crímenes de guerra continúan en Ucrania, con más de 10.000 civiles muertos

Ginebra (EFE).- Graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, "principalmente perpetrados por Rusia", se siguen cometiendo en la guerra de Ucrania, donde el número de civiles fallecidos ya supera los 10.000, denunció hoy el alto comisionado de la ONU, Volker Türk. Türk recordó que desde febrero de 2022 las investigaciones de la ONU han documentado al menos 142 casos de ejecuciones sumarias en territorios ocupados por los invasores rusos, donde también hay indicios de "amplio uso de la tortura y el maltrato de los detenidos, incluido el uso de violencia sexual y la desaparición forzada".

CHINA TERREMOTO

Continúan las tareas de rescate en noroeste de China tras terremoto que deja 118 muertos

Pekín (EFE).- Los equipos de rescate continúan trabajando contra reloj y en medio de una gélida ola de frío para encontrar supervivientes tras el terremoto que azotó anoche las provincias chinas de Gansu y Qinghai (noroeste) y que deja al menos 118 fallecidos y 200 heridos. Los equipos temen que las bajas temperaturas, de hasta -14 grados, dificulten las tareas de auxilio, según un testimonio de un rescatista citado por la revista China Newsweek, que también apunta a complicaciones para acceder a las regiones montañosas afectadas por el sismo, de magnitud 6,2, y que tuvo su epicentro en la frontera entre las dos provincias. Hay al menos 20 desaparecidos, según la prensa oficial.

SUDÁN REBELIÓN

Los paramilitares dicen haber capturado una importante ciudad refugio en Sudán

Jartum (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunció hoy la captura de Wad Madani, considerada una de las ciudades refugio más importantes de Sudán y a la que cientos de miles de personas se desplazaron desde Jartum por la guerra, aunque el Ejército sudanés aún no ha confirmado su derrota. "Nuestras valientes fuerzas pudieron, en una nueva victoria histórica, liberar el liderazgo de la 1.ª División de Infantería y la ciudad de Wad Madani, la capital del estado de Al Yazira, de los restos del régimen exterminado, en un día grande e inmortal, coincidiendo con el aniversario del estallido de la gloriosa Revolución de Diciembre de 2019”, aseguró el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo alias "Hemedti", en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

JORDANIA SIRIA

Al menos cinco muertos en ataques aéreos de Jordania contra el sur de Siria, dice ONG

El Cairo (EFE).- Al menos cinco personas murieron, entre ellas dos niños y una mujer, por unos ataques aéreos del Ejército jordano ayer, lunes, contra el sur de Siria en el transcurso de una operación contra contrabandistas en la frontera entre ambos países que desató unos violentos enfrentamientos, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Jordania no ha confirmado hasta el momento haber llevado a cabo los bombardeos contra el sur de Siria, que tuvieron lugar contra granjas en las afueras de la provincia de Al Sueida, que linda con la frontera jordana, indicó la ONG.

JAPÓN GOBIERNO

La fiscalía abre investigación formal al partido gobernante de Japón por cobros ilícitos

Tokio (EFE).- La fiscalía nipona anunció hoy la apertura de una investigación formal sobre el partido gobernante en Japón por el escándalo de los cobros en negro de varios de sus altos cargos, un caso que ha debilitado la posición del primer ministro Fumio Kishida. Un equipo de la fiscalía de Tokio procedió este martes al registro de varias sedes de facciones -subagrupaciones políticas- del Partido Liberal Democrático (PLD), en el marco de la instrucción abierta por sospechas de no haber declarado parte de su recaudación en eventos de colecta de fondos, entre otras irregularidades.

ISLANDIA VOLCÁN

La erupción del volcán en Islandia está disminuyendo, según la Oficina Meteorológica

Berlín (EFE).- La intensidad de la erupción del volcán que comenzó a expulsar lava anoche al suroeste de la capital de Islandia, Reikiavik, está disminuyendo, según la Oficina Meteorológica de Islandia, mientras que las autoridades islandesas han creado una zona de seguridad en la zona afectada, que ya fue evacuada hace semanas. En su último informe de las 03.00 hora local, la Oficina Meteorológica de Islandia (IMO, por sus siglas en inglés), indicó que la intensidad de la erupción, que comenzó a las 22.17 hora local en la península de Reykjanes, a unos 4 kilómetros al noreste de Grindavík, "estaba disminuyendo" cuatro horas después.

DESIGUALDADES EDUCACIÓN

Las dificultades académicas de jóvenes desfavorecidos tienen "poco que ver" con su actitud

Londres (EFE).- Las dificultades académicas que se encuentran los estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente "tienen poco que ver" con características de su personalidad o su actitud, según concluye un estudio publicado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Con datos de más de 248.000 alumnos distribuidos por 74 países, extraídos del informe PISA de 2018, la investigación determinó que es difícil mejorar los resultados que obtienen los estudiantes de colectivos vulnerables a través del desarrollo de habilidades sociales y emocionales como la confianza, la competitividad o la mentalidad de crecimiento. EFE

int/ah