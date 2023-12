Los hutíes aseguran que continuarán con sus ataques en el mar Rojo pese a la operación encabezada por EEUU

Los rebeles hutíes han asegurado este martes que continuarán sus ataques contra buques que se dirijan a Israel a través de aguas del mar Rojo a pesar del anuncio de Estados Unidos sobre la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad de esta ruta marítima, clave para el comercio internacional. "Incluso si Estados Unidos tiene éxito a la hora de movilizar al mundo entero, nuestras operaciones militares no se detendrán a menos que terminen los crímenes de genocidio en Gaza y de que se permita la entrada de comidas, medicinas y alimentos a su cercada población, sin importar los sacrificios que tengamos que hacer", ha dicho Mohamed al Bukaiti, un miembro del brazo político de los rebeldes. Así, ha destacado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X que las operaciones del grupo "son morales" y ha subrayado que los hutíes "no abandonarán su responsabilidad de defender a los oprimidos de la tierra". Horas antes, el propio Al Bukaiti había "aconsejado" a los países no sumarse a esta coalición por ser "deshonrosa" y "una vergüenza". "Estados Unidos debería tratar de poner fin a los crímenes de genocidio en Gaza en lugar de establecer una coalición internacional para proteger a sus autores", dijo. Por su parte, el portavoz de los hutíes, Mohamed Abdusalam, ha apuntado que el grupo protegerá "la seguridad de las rutas marítimas en el mar Rojo y el golfo Pérsico, garantizando que no habrá amenazas a los buques de cualquier país, a excepción de los vinculados a la entidad enemiga --en referencia a Israel-- o que se dirijan a sus puertos". Abdusalam ha hecho hincapié en que estas acciones son "una respuesta directa" a la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), antes de indicar que la intención de Washington es "compensar el derrumbe de los muros" ante los citados ataques, según ha recogido la cadena de televisión yemení Al Masirah, vinculada a los hutíes. A primera hora de este lunes, Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) ha apuntado a un nuevo "incidente" en los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el océano Índico. El organismo ha apuntado en un breve mensaje en su cuenta en X que el suceso ha tenido lugar 80 millas náuticas (unos 148 kilómetros) al noreste de Yibuti, cuando "cuatro lanchas con entre cuatro y cinco personas en cada una se acercaron a un buque". "Las lanchas eran azules o grises, según la descripción. La que más se acercó llegó a estar a media milla náutica (unos 920 metros) antes de alejarse. El capitán dice que no se escucharon órdenes ni se vieron armas", ha especificado. "Se aconseja a los buques que transiten con cautela e informen a UKMTO de toda actividad sospechosa", ha zanjado. Durante la jornada del lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció el lanzamiento de la operación 'Guardián de la Prosperidad' para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el mar Rojo ante lo que describió como "un desafío internacional que requiere de una acción colectiva". Así, dijo que en la misma participan Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Seychelles y España, si bien el Ministerio de Defensa español ha especificado este martes que la participación de Madrid está sujeta a decisiones de la UE y la OTAN y que, en consecuencia, España no se implicará "unilateralmente" en este ámbito. Los hutíes, apoyados por Irán, han lanzado varios ataques contra Israel desde el comienzo de la guerra entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel el pasado 7 de octubre y han amenazado con atacar cualquier buque que sea propiedad o estén operados por empresas israelíes o lleven bandera de Israel en el mar Rojo. Tras ello, secuestraron el buque 'Galaxy Leader', que sigue retenido, y llevaron a cabo varios ataques con misiles y drones contra otros buques en la zona. Posteriormente, el grupo anunció que impedirá el tránsito por el mar Rojo a cualquier barco con destino a Israel hasta que la población de Gaza reciba "toda la ayuda que necesita".