Google comparte los cambios que hará para facilitar la descarga paralela de apps y las pasarelas de pago alternativas

Google ha reafirmado su postura en lo que respecta a la distribución de aplicaciones para Android en Play Store y en tiendas de terceros, y ha compartido los cambios que introducirá para facilitar las descargas paralelas y las pasarelas de pago alternativas, con el objetivo de dar opciones a los usuarios de su ecosistema. La compañía tecnológica ha expresado su "compromiso" con la elección de tienda de aplicaciones, asegurando que siempre ha permitido que las tiendas de terceros estén preinstaladas en los dispositivos Android y que los propios usuarios puedan descargarlas de manera directa. Esta defensa llega unos días después de que un jurado diera la razón a Epic Games, al entender que Google infringe las leyes antimonopolio con su tienda de aplicaciones Play Store, si bien el gigante tecnológico alude directamente al acuerdo que alcanzó en septiembre con los fiscales generales de más de 30 estados de Estados Unidos. Este acuerdo respondía a una demanda colectiva en representación de 21 millones de usuarios, que entendían que Google había cobrado de más por sus aplicaciones precisamente por las escasas opciones que dejaba su supuesto monopolio. En su día los detalles del acuerdo no trascendieron, pero ahora Google ha reafirmado la elección y la apertura en Android y Google Play en un comunicado publicado en su blog oficial, donde también explica las acciones que realizará en esta materia, y que entrarán en vigor después de que el Tribunal apruebe formalmente el acuerdo. Google ha apuntado los cambios introducidos recientemente con Android 14, que hacen que las tienda de aplicaciones de terceros "funcionen aún mejor para los usuarios" y permitirán que puedan actualizar las aplicaciones "más fácilmente". También se ha comprometido a simplificar el proceso de descarga de aplicaciones, alegando que, al contrario que iOS, Android permite instalar aplicaciones directamente desde la web del desarrollador sin tener que pasar por Play Store ni otra tienda de 'apps'. Mantendrá su postura sobre informar de los potenciales riesgos que tiene esta práctica al no contar con las protecciones que ofrece en Play Store, con un lenguaje actualizado y "por primera vez" directamente desde la web. También habrá cambios con las pasarelas de pago alternativas. En concreto, los desarrolladores de juegos y aplicaciones podrán implementar el sistema de su elección, que estará disponible junto con el de Google Play para que los usuarios puedan elegir el que quieran usar. Esta posibilidad, que se limita por el momento a Estados Unidos, lleva un año en pruebas en el país norteamericano. Junto con la expansión de la elección del sistema de pago, los desarrolladores también podrán mostrar diferentes opciones de precio dentro de la aplicación cuando el usuario vaya a realizar una compra digital. Por último, Google ha reconocido que contribuirá con 630 millones de dólares (unos 576 millones de euros) al fondo del acuerdo, "que será distribuido en beneficio de los consumidores de acuerdo con el plan aprobado por el Tribunal", y con otros 70 millones de dólares (64 millones de euros) al fondo de los estados. La firma tecnológica ha concluido defendiendo que "Android y Google Play dan opciones y oportunidades de innovación" que, asegura, otras plataformas de la competencia "simplemente no ofrecen", y citan "desde permitir múltiples tiendas de aplicaciones y vías de distribución de aplicaciones hasta probar nuevas formas para que los usuarios paguen por las compras dentro de la aplicación".