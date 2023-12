Garitano: "El Barça no tiene la solidez defensiva del año pasado y hay que intentar ir a hacer daño arriba"

El entrenador de la UD Almería, Gaizka Garitano, ha asegurado que el FC Barcelona "no tiene la solidez defensiva del año pasado", cuando "encajaba muy poco" y le hacían "muy poquito daño", y espera aprovechar esto e "intentar ir a hacer daño arriba" las veces que lleguen en la visita al Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00 horas). "El FC Barcelona el año pasado era un equipo solidísimo, encajaba muy poco y le hacían muy poquito daño. Este año están teniendo más problemas en eso y les está costando un poquito más dejar la portería a cero, porque el año pasado era un equipo que ganaba muchos partidos 1-0. Este año, aunque siguen haciendo muchos goles, les cuesta mantenerla y hay que intentar ir a hacer daño arriba las veces que lleguemos", destacó Gaizka Garitano en la rueda de prensa previa al encuentro ante el FC Barcelona. Para el técnico de 48 años, el FC Barcelona es "un gran equipo" al que enfrentarán "en un escenario difícil". "Es cierto que estamos en todos los partidos compitiendo y esa es la idea, el poder seguir haciéndolo, el poder ir contra un equipo que es muy bueno, y a un estadio difícil, y poder competir", resaltó. "El otro día perdimos la oportunidad de conseguir la primera victoria y ahora vamos a un feudo complicado, difícil por la calidad del rival, pero ya fuimos el otro día a jugar contra Atlético de Madrid y hemos ido a campos difíciles; hemos competido en todos y mañana no tiene que ser la excepción", aseguró. Para el entrenador vasco el cuadro culé "es un equipo superior" a ellos y que puede "hacer daño" en cualquier momento. "Intento ser siempre optimista, intento ser siempre positivo. En las últimas seis o siete jornadas hemos competido en todos los partidos y en todos los escenarios, y nos hemos movido en resultados cortos, exceptuando los últimos 20 minutos de Girona", puntualizó. "Es un equipo con una calidad tremenda, de los mejores del mundo. Al final, para ellos, todo lo que no sea ganar LaLiga o ganar la 'Champions', siempre va a ser estar en mala situación, pero no están en una mala situación. Si ves el partido del otro día perdieron 2-4 en casa contra el Girona en un partido que pudieron ganar en el primer tiempo de 3 o 4 goles", expresó. Garitano destacó que la ausencia de Frenkie De Jong "puede ser una ventaja, pero jugará otro jugador de enorme calidad también", y tienen que tener "un poquito de cuidado con todo". "Debemos hacer las cosas bien en ese campo para ganar, dar una gran versión y luego tener ese puntito de suerte en un momento dado en el que ellos tampoco acierten siempre que lleguen", dijo. "Sabemos que vamos a tener que estar tiempo defendiendo, como están todos los equipos, porque pasas tiempo sin balón; eso, hagas lo que hagas o vaya quien vaya, siempre pasa así. Pero también se trata de ser un poco más atrevido e intentar jugar mejor, porque lo podemos hacer, ya lo hemos hecho. Debemos intentar ser algo más precisos con balón, no tener tantas presiones", comentó. Sobre su posible cese de caer derrotado ante el FC Barcelona, Garitano considera que "un entrenador que no gana, siempre está expuesto a que le echen". "Nosotros tenemos experiencia en el mundo del fútbol, en sitios donde hemos ganado, donde no hemos ganado, y estamos abiertos a todo. Lo que sí tengo claro es que nosotros estamos muy fuertes para seguir y con mucha ilusión", remarcó. "Melero y Robertone están descartados, los dos están lesionados, aparte de que Robertone tiene acumulación de tarjetas. El resto están un poco a expensas un poco de ver cómo están, aunque de momento no hay ningún problema", concluyó.