El opositor PTI celebra un mitin virtual con un discurso de Imran Jan generado por Inteligencia Artificial

El partido opositor Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) ha celebrado un mitin virtual con un discurso del ex primer ministro Imran Jan generado por Inteligencia Artificial, ya que este se encuentra en prisión a la espera de que se resuelvan los casos abiertos en su contra ante la Justicia. Jan encabeza con un mensaje de cuatro minutos el "acto virtual", que se vio empañado por interrupciones de Internet, aunque la formación política ha aseverado que el vídeo fue visto por más de cinco millones de personas en todas las plataformas de redes sociales. La organización Netblocks, especializada en el seguimiento del acceso de telecomunicaciones en zonas de conflicto, constató un corte "a escala nacional". Su discurso, en el que agradece a su equipo de redes por sus esfuerzos, ha destacado que al partido "no se le permitía realizar mítines y los miembros estaban siendo acosados y secuestrados". Asimismo, ha instado a sus partidarios a salir en masa el 8 de febrero y a votar para cambiar el sistema. El PTI ha aseverado que ha "hecho historia" al llevar a cabo el primer mitin virtual para el lanzamiento de la campaña electoral, en el que ha incluido imágenes antiguas del ex jefe de Gobierno paquistaní en discursos anteriores. Jan, auténtica némesis de las autoridades actuales y todavía una de las figuras más influyentes del país, fue condenado el 5 de agosto a tres años de prisión en el marco del caso por la venta de regalos recibidos en calidad de mandatario, lo que implicaba que no podría presentarse a unas elecciones generales durante un periodo de cinco años, si bien el Tribunal Supremo paquistaní ha reconocido "defectos de procedimiento" en la sentencia. La sentencia emitida entonces derivaba de las acusaciones contra Jan por la venta de regalos al Estado por parte de mandatarios internacionales. Entre los obsequios que Jan recibió mientras ocupaba la Jefatura de Gobierno se encontraba un rifle AK-47 bañado en oro, joyas, diamantes y relojes, así como gemelos de lujo entregados por gobernantes de los países más ricos del golfo Pérsico.