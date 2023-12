El Cidob dibuja un 2024 "de urnas y armas" con elecciones en 70 países y múltiples conflictos

El Cidob ha presentado este martes su nota internacional que establece los temas que marcarán la agenda internacional de 2024, que recoge que será "un año de urnas y armas", marcado por las elecciones en más de 70 países y la multiplicidad de conflictos en el mundo. En la presentación de este texto, el director del Cidob, Pol Morillas, ha destacado que los procesos electorales en el mundo serán un test de los sistemas democráticos, principalmente con las elecciones al Parlamento Europeo y Estados Unidos, y también en India, Taiwan y Venezuela: "Marcarán el debate internacional sobre la democracia y la elección de regímenes políticos". En cuanto los conflictos, Morillas ha asegurado que en 2024 se arrastrarán crisis de 2022 y 2023 como Ucrania, "con poca visión de resolución ni alto al fuego inminente", y con Gaza y la catástrofe humanitaria que está comportando, ha lamentado, y también ha alertado de la congelación de conflictos como los de Yemen, Sudan, Guyana y Siria. La coordinadora del texto e investigadora del Cidob, Carme Colomina, ha avisado del aumento de la conflictividad en el mundo en 2023, algo que cree que no rebajará su impacto en 2024, y así como un incremento de la impunidad, con una "desregulación de la fuerza" y una pérdida de peso de las organizaciones internacionales. Ha señalado que esta dinámica se ha evidenciado con el "pulso de (Benjamin) Netanyahu y (Antonio) Guterres" sobre el conflicto en Gaza, y ha destacado que el documento habla de hasta dónde llegan los límites de la conflictividad y una sensación, según ella, de que hay una doble moral de occidente, posicionado en conflictos como Ucrania y no en otros como el de Sudán. RIESGO DE ESCALADA EN GAZA En el conflicto de Gaza, el investigador del Cidob Moussa Bourekba ha indicado que "el riesgo de escalada es más alto que un escenario en que se rebajarán las tensiones", y ha detallado que hay tres tendencias: la de aislamiento de Israel, la intensificación de la presión internacional para el alto el fuego permanente y la de una campaña más quirúrgica por parte de Israel contra Hamás. Ha avisado de que no hay una respuesta clara sobre qué puede pasar después de la campaña militar de Israel y también ha alertado de una escalada de violencia en Cisjordania, donde "el Gobierno de Israel está aprovechando la política de asentamientos ilegales", está proporcionando más armas a los colonos y está habiendo más incursiones del ejército israelí con más violencia, ha alertado. EE.UU. PUEDE "FRENAR" A ISRAEL Bourekba ha afirmado que "solo Washington tiene capacidad de frenar a Israel", porque Estados Unidos es proveedor de armas de Israel y tiene herramientas de presión, tras lo que ha señalado que las elecciones estadounidenses también marcarán la posición de su presidente, Joe Biden, en el conflicto, por lo que considera que el papel de la opinión pública de EE.UU. será determinante para frenar a Israel. También ha destacado que se ha "regionalizado el conflicto" de Gaza, con el frente abierto entre Israel y Líbano y el nuevo foco de tensiones en el Mar Rojo, con los ataques de rebeldes de Yemen a buques, lo que también tendrá consecuencias económicas en el precio del petróleo, el gas licuado y las materias primas. DESACELERACIÓN ECONÓMICA CHINA La investigadora Inés Arco ha asegurado que el impacto de una previsible desaceleración económica de China en 2024 será "muy desigual" a nivel global, y la notarán más los países más dependientes de China, como Australia y los del conocido como 'Sur global', como América Latina y el África subsahariana, mientras que a nivel occidental el impacto será indirecto, a través de grandes empresas y productores, como Apple y Volskwagen, ha detallado. Arco ha explicado que hay voces que alertan de que si a China le va mal económicamente podría haber una invasión de Taiwan, pero considera que esta información contrasta con la de otras voces, como la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que creen que "China se cerrará". Taiwan celebrará el 13 de enero elecciones presidenciales y parlamentarias, que determinarán su relación con China, y que serán unos comicios en los que "por primera vez no hay confrontación bipartidista", sino que hay tres candidatos destacados y con márgenes mínimos en las encuestas, ha asegurado la investigadora. PICO O TENDENCIA MIGRATORIA La investigadora Blanca Garcés ha afirmado que este 2023 se ha alcanzado un nuevo pico de migraciones por desplazamientos forzosos, y que en 2024 se verá si se trata "de una tendencia al alza o si es un pico". Ha señalado como causas la violencia urbana, las tierras y aguas muertas, por el impacto del cambio climático, y la apropiación de aguas y tierras por parte de capitales internacionales. Sobre el pacto de asilo europeo, ha asegurado que "mantiene las tres grandes contradicciones en políticas europeas", en cuanto a la dependencia de otros países que usan la carta de la migración para pedir contrapartidas a la UE; la propuesta de creación de espacios de asilo exprés, que pueden ser incompatibles con la legislación europea e internacional, y el reparto de responsabilidad entre los Estados miembros, que ha señalado que seguirá siendo desigual.