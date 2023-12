El BNG dice que sería "inaceptable" que España se sumara a la operación de seguridad de EEUU en el Mar Rojo

El portavoz del BNG en el Congreso, Nestor Rego, ha tachado de "inaceptable" que España participase en la operación militar internacional 'Guardián de la Prosperidad', impulsada por EEUU para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el mar Rojo tras los recientes ataques de las milicias hutíes yemeníes. "Realmente esta coalición internacional promovida por los Estados Unidos pretende salvaguardar los intereses comerciales de Israel", ha señalado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este martes, donde ha incidido en que desde su formación van a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no participe en esa coalición. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, es quien ha anunciado esta operación 'Guardián de la Prosperidad' como una misión internacional en la que, además de España, estarían Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, y Seychelles con el objetivo de "afrontar los desafíos a la seguridad en el sur del mar Rojo y el golfo de Adén e impulsar la seguridad y la prosperidad regional". Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa han explicado este martes que la participación en la misión está sujeta a decisiones de la UE y la OTAN y que, en consecuencia, España "unilateralmente" no se implicará en este ámbito. ES UN APOYO A ISRAEL En palabras de Néstor Rego, es "inconcebible" que un Estado que no se preocupa de proteger al pueblo palestino se preocupe por proteger los intereses comerciales de Israel. "La forma más rápida, más segura y más duradera de garantizar la seguridad de la navegación en el mar rojo es poniendo fin cuanto antes al genocidio que Israel está sometiendo al pueblo palestino", ha reclamado, insistiendo en que desde el BNG van a incidir en una solución "pacífica" de los conflictos y en la defensa del pueblo palestino.