EEUU muestra su preocupación por la muerte de dos mujeres tras un ataque israelí contra una iglesia en Gaza

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha mostrado este lunes su preocupación por la muerte de dos mujeres por disparos de francotiradores israelíes durante el ataque del sábado contra la Iglesia de la Sagrada Familia de Ciudad de Gaza. "Estamos bastante preocupados por ello. Hemos planteado esas preocupaciones directamente al Gobierno israelí. Una de las cosas que hemos defendido desde el principio de este conflicto son los lugares de neutralidad para garantizar que las escuelas, las iglesias y los hospitales no sean atacados", ha declarado Miller durante una rueda de prensa. Respecto a la paliza propinada por varios militares israelíes al fotoperiodista Ramez Awad durante una operación llevada a cabo en Jifna, al norte de la localidad cisjordana de Ramala, Miller ha lamentado que "a menudo se vean soldados que cometen actos inapropiados" y espera que cualquier ejército tome medidas contra este tipo de comportamientos, por lo que ha mostrado su preocupación por las "perturbadoras imágenes". El portavoz también ha revelado conversaciones con Israel por la muerte del videoperiodista de la agencia de noticias Reuters en Líbano Isam Abdulá, y ha explicado que las autoridades israelíes están investigando el suceso. Además, ha asegurado que la muerte de tres rehenes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante una operación en Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza, es una noticia "trágica" y "desgarradora". HRW PLANTEA DUDAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE CIVILES TRAS LA MUERTE DE LOS TRES REHENES La ONG Human Rigths Watch (HRW), por su parte, ha asegurado que la muerte de los tres rehenes, que se encontraban sin camisetas y ondeando banderas blancas, "plantea cuestiones fundamentales sobre la protección de los civiles" en el desarrollo de los actuales combates en el enclave. En ese sentido, ha manifestado que los civiles y los combatientes que expresen su deseo de rendirse nunca deben ser atacados, y que este tipo de acciones suponen una violación de las leyes internacionales por la que los culpables podrían ser procesados por crímenes de guerra. Además, HRW ha recordado que el Ejército israelí ya ha atacado en el pasado a civiles palestinos en Gaza que expresaban su intención de rendirse y que no representaban "ningún peligro aparente", y ha criticado la impunidad por estos abusos. Por otro lado, la organización ha destacado que los rehenes no deberían haber estado en Gaza en ningún momento, por lo que ha instado a Hamás a liberar a los rehenes restantes sin condiciones, y ha aprovechado también para denunciar la impunidad de los crímenes cometidos por las milicias palestinas. "Las muertes ilegales de civiles durante los conflictos armados pueden evitarse mediante la estricta observancia de las leyes de la guerra, un objetivo difícil de alcanzar cuando los responsables de violaciones pasadas no rinden cuentas. Si se hubieran trazado líneas claras, los tres rehenes podrían haber vuelto a casa", ha concluido HRW.