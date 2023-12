Dinamarca y EEUU firman un acuerdo que permitirá el despliegue de tropas estadounidenses en tres bases

Las autoridades de Dinamarca y Estados Unidos han firmado este martes un acuerdo de cooperación en materia de defensa que contempla el despliegue permanente de tropas estadounidenses en hasta tres bases militares en territorio del país nórdico. Así lo ha anunciado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa en la que ha recalcado que el acuerdo favorece la estabilidad y seguridad no solo de Dinamarca, sino también del resto de la región. "Los soldados estadounidenses pueden permanecer estacionados en las bases de Karup (centro), Skrydstrup (sur) y Aalborg (norte) durante periodos cortos o más largos", ha anunciado Frederiksen, según informaciones recogidas por la radiotelevisión danesa DR. Sin embargo, la jefa de Gobierno danesa ha reconocido que por el momento no se ha especificado la cifra de militares estadounidenses que se desplegarán en el país, pero ha avanzado que la población deberá acostumbrarse a "ver soldados americanos en suelo danés". Estados Unidos ya alcanzó en la víspera un acuerdo similar con Finlandia, que se suma así al firmado con Suecia a comienzos de diciembre, y con Noruega en 2021. El principal objetivo es garantizar la seguridad en la región nórdica. Sin embargo, estos pactos también contemplan que será la Justicia estadounidense la que juzgue los posibles delitos cometidos por los militares desplegados, incluso fuera de las bases militares, lo que ha generado controversia en los países nórdicos. En este sentido, Frederiksen ha matizado que aunque en un principio serán las autoridades de Estados Unidos quienes procesen a sus propios militares, Dinamarca se reserva el derecho de asumir los casos que considere oportunos. El reciente pacto entre Helsinki y Washington no ha sentado bien en Moscú, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha convocado este mismo martes al embajador finlandés, Antti Helantera, en un intento por bloquear el mencionado acuerdo militar