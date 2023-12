2023 será el segundo año más cálido en España, solo por detrás de 2022, y el invierno se prevé también más caluroso

2023 acabará en España como el segundo año más caluroso de la serie histórica, solo por detrás de 2022, tras un otoño "extremadamente cálido y húmedo", mientras que el invierno, que arranca este viernes, tendrá temperaturas más altas "de lo normal en todo el país". Así lo ha subrayado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, quien ha detallado que 2023 concluirá probablemente con una temperatura media de aproximadamente 15,3ºC frente a los 15,4ºC de 2022. En este sentido, ha precisado que el ejercicio que termina este 31 de diciembre ha sido extremadamente caluroso con hasta 42 episodios de días cálidos frente a ninguno frío, y 1,3ºC por encima de la media normal. De esta forma, 2023 entrará en los cuatro años más cálidos en España, que también se han registrado en 2017, 2020 y 2022. "Evidentemente lo que estamos observando en España es que el cambio climático antropogénico está provocando un aumento de la temperatura media global y eso se traduce en una mayor frecuencia de episodios cálidos, también a destiempo", ha señalado Del Campo al respecto. A este resultado en 2023 ha ayudado un otoño que ha sido "extremadamente cálido" en España con una temperatura media de 16,3ºC en la España peninsular, valores 1,9ºC por encima del promedio normal entre 1991-2020. De este modo, el pasado otoño ha sido el más cálido de la serie histórica solo por detrás del de 2022. "Hemos encadenado dos otoños extremadamente cálidos en nuestro país. De hecho, siete de los diez otoños con mayor temperatura media en España se han registrado en el siglo XXI. Este dato es muy llamativo", ha apuntado el portavoz de Aemet. Asimismo, ha advertido de que las últimas estaciones desde el verano de 2022, quitando el pasado invierno, "han estado en el podio de temperaturas altas". En concreto, el verano y otoño de 2022, así como la primavera de 2023, son las más cálidas de la serie. Además, Del Campo ha recordado que el último otoño frío de España se produjo en 2010. Respecto al cálido otoño de 2023, Del Campo también ha detallado que las mayores anomalías se han registrado en el norte de la Península, mientras en Canaria se ha vivido el otoño más caluroso de la serie. OTOÑO HÚMEDO, PERO UN 2023 SECO Por otro lado, el otoño de 2023 ha sido una estación húmeda en la que se han acumulado 243,6 l/m2 sobre el conjunto de la España peninsular, un 21% por encima de lo normal, la media entre 1991 y 2020. Se trata así del quinto otoño más lluvioso del siglo XXI y el decimoséptimo de la serie histórica. No obstante, tal y como ha ahondado el portavoz de la Aemet, en este otoño se han producido "grandes desigualdades geográficas" ya que ha sido muy húmedo en el noroeste y zona centro, a la vez que muy seco en el Levante, el sur de Andalucía y ambos archipiélagos. También se ha convertido en el tercer otoño más seco en Baleares. "Estas son las diferencias entre la España expuesta a las borrascas atlánticas y la fachada mediterránea por la ausencia de danas", ha apuntado Del Campo, quien ha avanzado que 2023 puede acabar como un año de "carácter muy seco". En concreto, con las predicciones actualmente disponibles, el ejercicio podría terminar con las precipitaciones un 15% por debajo de lo normal y "muy probablemente sería el año más seco desde 2017". SEQUÍA En este contexto, la situación de sequía meteorológica se mantiene en España pese a que este otoño se ha producido una recuperación en el oeste y centro de la Península, pues se ha agudizado en el este del territorio y el sur de Andalucía. Al respecto, Del Campo ha alertado de que Cataluña se encuentra en valores graves por la "gran intensidad" de esta sequía. Además, en el conjunto de la España peninsular continúa la situación de sequía meteorológica de larga duración ya desde diciembre de 2022, siendo más intensa en las cuencas del nordeste peninsular, muy especialmente en el Pirineo oriental, en Cataluña, donde se da la sequía meteorológica más intensa de la serie histórica, ha detallado. También se produce una sequía muy larga en las cuencas del tercio sur peninsular, donde el Guadiana, Guadalquivir y sur de Andalucía entraron en sequía de larga duración en la primavera de 2016. Se trata de la sequía más larga en estas cuencas de la serie histórica, ha lamentado el portavoz de Aemet. INVIERNO CÁLIDO CON LLUVIAS EN EL NOROESTE De cara al invierno, Del Campo ha adelantado que hay una alta probabilidad de una estación más cálida de lo normal en todo el país. En concreto, un 50% o 60% de probabilidades frente a un 10 o 20% de que sea más frío de lo habitual. Respecto a las precipitaciones, ha indicado que se espera "más incertidumbre", pues excepto en el cuadrante noroeste, donde se presenta una probabilidad del 50% de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal, hay una probabilidad similar en el resto de España de que el invierno sea más seco o más húmedo. En relación con esta estación, Del Campo ha aseverado que no quedan descartadas las olas de frío ya que aunque predominen los episodios de temperaturas más altas de lo normal, se puede tener alguna que de lugar a bajas temperaturas. No obstante, ha avisado de que las olas de frío "van a menos". "La última fue la de después de la nevada de Filomena", ha señalado. Por otro lado, el delegado territorial de Aemet en Aragón, Rafael Requena, ha explicado que en las montañas españolas ha nevado bastante durante el otoño. De cara al invierno, ha advertido de que la nieve estacional presenta "mucha irregularidad". En respuesta a si ha disminuido el volumen de nieve desde que se hacen mediciones, ha resaltado que "no está tan claro que haya habido una disminución de la nieve estacional", lo que es diferente al retroceso de los glaciares.