Temas del día de EFE Internacional del 18 de diciembre de 2023 (20.00 GMT)

Santiago de Chile - Tras el rechazo a una propuesta de nueva Constitución en Chile y el cierre del debate constitucional, la ultraderecha y la derecha digieren su derrota y empiezan a pugnar por el liderazgo del espacio, mientras que el Gobierno se centra en impulsar su agenda de reformas. Por María M. Mur (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (ENVIADO)

Jerusalén - Israel prosigue su fuerte ofensiva en la Franja de Gaza mientras recibe al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en medio de una presión internacional cada vez mayor para un cese el fuego en la guerra contra Hamás, ante la crisis humanitaria sin precedentes en el enclave palestino. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

- "Encontré un viejo calendario donde escribía cada día cómo me sentía, cartas a mi familia, a mis nietos, mis hijos, a mi marido... Si no, me hubiera vuelto loca", cuenta en una entrevista con EFE la argentina-israelí Ofelia Feler de Roitman, rehén de Hamás durante 53 días, de los que 46 pasó sola, a oscuras y sin apenas comida. Por Sara Gómez Armas (texto) (foto) (vídeo) (ENVIADO)

- Al menos cien personas murieron en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y otras tantas se quedaron atrapadas bajo los escombros, tras bombardeos del Ejército de Israel durante la noche, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave. (Texto) (ENVIADO)

Belén (Cisjordania) - Un Niño Jesús que no está en el pesebre sino entre ruinas, como las que sepultan a diario en Gaza a muchos niños: el nacimiento montado esta Navidad en una iglesia de Belén, en Cisjordania ocupada, recuerda a los niños que mueren cada día en la Franja palestina por la ofensiva militar de Israel. Por Luis Ángel Reglero (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad debate una resolución presentada por Emiratos Árabes para potenciar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, después de dos vetos estadounidenses a resoluciones que pedían un alto el fuego inmediato. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo/Madrid - Los ataques a buques comerciales en el mar Rojo efectuados por los rebeldes hutíes en Yemen han llevado a algunas de las mayores navieras globales y a la petrolera BP a suspender operaciones en la zona, lo que pone en jaque a la cadena de suministros global y amenaza las importaciones de petróleo. (Texto) (ENVIADO)

Bruselas - Las instituciones europeas celebran una nueva reunión para tratar de resolver los últimos escollos para cerrar un acuerdo sobre el pacto europeo de migración y asilo tras un primer intento a principios de diciembre. (Texto)

Moscú/Kiev - Ucrania no revela los detallas de la posible contraofensiva en 2024, mientras intenta adaptarse a las nuevas circunstancias de escasez de hombres y pertrechos en medio de los continuos ataques rusos en el este y el sur del país. (Texto) (Foto) (Audio) (ENVIADO)

Leópolis (Ucrania) - Defensores ucranianos de los derechos humanos denuncian la creciente persecución de abogados en la Crimea ocupada, donde cientos de tártaros de esta península y otros presos políticos proucranianos luchan por recibir asistencia jurídica adecuada en medio de las continuas detenciones. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (ENVIADO)

La Paz - El partido oficial Movimiento al Socialismo (MAS) celebra este lunes el 18 aniversario de la llegada del partido al Gobierno de Bolivia, durante una pugna de poder por el partido entre el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales (2006-2019), que pretende postularse como candidato único de su partido para las elecciones del 2025. (Texto)

Seúl - Corea del Norte lanzó hoy un misil balístico intercontinental (ICBM), en lo que supone su quinto lanzamiento de este tipo este año, cifra récord que subraya los avances del programa armamentístico de Pionyang y la importante escalada militar en la región. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (ENVIADO)

El Cairo - El jefe de Estado egipcio, Abdelfatah al Sisi, prometió hoy a sus ciudadanos seguir construyendo "la nueva república" egipcia ante los grandes "retos" que atraviesa el país, entre ellos las consecuencias de la grave crisis económica y la guerra en la Franja de Gaza, tras ser reelegido como presidente de Egipto por tercera vez. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (ENVIADO)

(Enviado un perfil del ex mariscal Adefaltah al Sisi)

Hong Kong - La corte hongkonesa inició este lunes el juicio contra el magnate de los medios Jimmy Lai, que podría ser condenado a cadena perpetua en virtud de la polémica Ley de Seguridad con la que Pekín desactivó las protestas que azotaron la ciudad en 2019. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

- Consulado de EEUU en Hong Kong condena el juicio contra Jimmy Lai y pide su liberación (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

- El Gobierno británico pide que la liberación de Jimmy Lai (Texto) (ENVIADO)

Bangkok- El hijo de la líder depuesta birmana Aung San Suu Kyi, Kim Aris, ha denunciado en una entrevista con EFE que su madre lleva prácticamente incomunicada desde el pasado enero en una cárcel de la capital, donde cumple una condena de 27 años de cárcel por cargos presentados por la junta militar. Por Gaspar Ruiz-Canela (Texto) (foto) (audio) (vídeo) (ENVIADO)

Ciudad del Vaticano - El Vaticano ha aceptado la "posibilidad de bendecir" a parejas "en situación irregular" o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio, según un documento publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. (Texto) (ENVIADO)

Greccio (Italia) - Hace ocho siglos san Francisco de Asís recreó por primera vez el Nacimiento en el pueblo italiano de Greccio (centro), que este año celebra esta efeméride que cambió para siempre el modo de celebrar la Navidad. Por Miguel Salvatierra. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

(Enviado también un tema de Navidad en la ciudad de Nueva York, que ha perdido casi por completo su original sentido religioso)

Los Ángeles (EEUU).- EEUU INMIGRACIÓN.- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firma este lunes uno de los proyectos estatales de inmigración más estrictos de EE.UU. que otorga a las autoridades estatales la facultad de detener y deportar migrantes indocumentados sin el debido proceso. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA GUATEMALA.- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, visita este lunes la República Dominicana para entrevistarse con el mandatario de este país, Luis Abinader. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- KAREN BASS.- La demócrata Karen Bass cumple un año desde que se convirtiera en la primera alcaldesa de la historia de Los Ángeles y, en una entrevista con EFE, asegura que su mandato se está viendo "absolutamente" marcado por el reto de combatir el sinhogarismo en la ciudad con más personas en situación de calle de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Naciones Unidas - ISRAEL PALESTINA.- El Consejo de Seguridad debate una resolución presentada por Emiratos Árabes para potenciar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

