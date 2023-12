Sudáfrica amenaza con imputar a los ciudadanos que participen en la ofensiva del Ejército de Israel en Gaza

Las autoridades de Sudáfrica han amenazado este lunes con imputar a aquellos ciudadanos sudafricanos que decidan unirse al Ejército de Israel en su ofensiva sobre la Franja de Gaza por considerar que la operación militar en la zona constituye un "genocidio" de la población palestina. El Ministerio de Exteriores del país africano ha indicado en un comunicado que existen "graves preocupaciones" ante las informaciones que llegan sobre ciudadanos sudafricanos que se unen a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o que están pensando hacerlo. "Estas acciones pueden contribuir potencialmente a la violación del Derecho Internacional y la comisión de delitos y crímenes de guerra, lo que los hace susceptibles a ser imputados en Sudáfrica", ha indicado el Gobierno en un comunicado. Así, ha recalcado que los ciudadanos sudafricanos deben ser "conscientes" de las consecuencias que podrían acarrear sumarse a las fuerzas israelíes o a cualquier Ejército "involucrado en conflictos armados" para evitar ser "cómplice de crímenes a nivel internacional". La población sudafricana necesita recibir el visto bueno previamente para poder luchar junto al Ejército de Israel de forma legal, tal y como han subrayado las autoridades del país, que han afirmado que podrían correr el peligro de quedarse sin la nacionalidad sudafricana por unirse a las fuerzas de otro país en el marco de un conflicto que Sudáfrica "no apoya o con el que no está de acuerdo". El pasado mes de noviembre, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció que había presentado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) una petición para iniciar una investigación contra Israel por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. "Hemos dejado muy clara nuestra oposición a las operaciones que se están llevando a cabo, en particular las que tienen ahora como objetivo hospitales en los que bebés, mujeres y heridos caen como moscas (...), hemos remitido toda esta acción del Gobierno israelí al TPI. Lo hemos hecho porque creemos que allí se están cometiendo crímenes de guerra", declaró entonces. Ramaphosa también reafirmó, no obstante, su condena a los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se saldó con 1.200 muertos y 240 secuestrados. Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, han elevado a casi 19.500 la cifra de víctimas mortales por la cruenta campaña militar israelí iniciada en respuesta a dichos ataques.