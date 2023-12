Simeone: "El equipo tiene que estar más allá de Griezmann"

Majadahonda (Madrid), 18 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, descartó este lunes que su equipo tenga una dependencia de Antoine Griezmann, ya que debe comportarse "de la mejor manera más allá del talento" del atacante, y rechazó que la última derrota en Bilbao fuera por físico, porque "en realidad se juega con una pelota".

"Creo que el equipo tiene que comportarse de la mejor manera más allá del talento y la creatividad que le agregue un futbolista como Griezmann al equipo cuando está bien. El equipo tiene que estar más allá de un nombre personal. Tiene que tener la posibilidad de jugar más allá de, como ha pasado en el segundo tiempo con el Lazio o cuando salió el otro día, Griezmann no esté", valoró en rueda de prensa.

"Yo escucho siempre la primera palabra que aparece cuando no ganas que es por lo físico... Y, en realidad, se juega con una pelota y hay que jugar mejor al fútbol. Para jugar mejor al fútbol necesitamos un posicionamiento bueno, una buena presión en dinámica, ganar duelos...", explicó después de la derrota del pasado sábado contra el Athletic Club, la tercera seguida como visitante en LaLiga EA Sports.

"No pasa por la parte física. ¿Qué tiene que ver la parte física con un montón de situaciones que se producen en el juego? Venimos jugando partidos seguidos, los chicos vienen haciendo un gran esfuerzo, pero hay que seguir porque mañana hay que jugar nuevamente", continuó.

"El otro día decía pos partido que estaba tranquilo, porque sabía el partido que no habíamos hecho, imaginábamos hacer y no logramos hacer. Revisándolo de nuevo, tenemos cosas para mejorar, el tiempo en el campo no nos lo permite hacer (en los entrenamientos), porque jugamos seguidamente, e intentaremos en base a imágenes mostrar las cosas que hacemos muy bien y las que tenemos que mejorar absolutamente, porque sino no va a ser fácil competir ni en casa ni fuera", advirtió.

¿Cómo equilibra su once Simeone entre el desgaste y la necesidad de determinados jugadores para un partido? "No es fácil. Está claro. Lo importante es la primera mirada en lo que le haga bien al equipo para llevar adelante el partido que uno cree. Después, como el otro día el partido que imaginábamos no sucedió nos tocó no llevarlo como queríamos".

"Para éste (ante el Getafe), miramos de la misma manera. Ver con lo que imaginamos que puede pasar y, a partir de ahí, tener un ojo en la salud, porque es importante tener a los futbolistas sanos, pero obviamente sabemos de la necesidad paralelamente que hay en consecuencia de cuidarlos y la responsabilidad de ganar", abundó.

"El Getafe ha sido un equipo siempre muy competitivo, ha crecido muchísimo en estos últimos meses desde el juego y desde el posicionamiento ofensivo para jugar con mucha gente dentro del área rival, como se ve en casi todos los últimos partidos que han competido. Y siempre ha trabajado, siempre ha sido un equipo exigente, todos trabajan con la misma idea del entrenador y eso lo han llevado a competir como ha competido siempre", analizó Simeone de su rival de este martes en el estadio Cívitas Metropolitano.

Reinildo Mandava ya está recuperado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida el pasado 25 de febrero, pero aún no ha vuelto a entrar en competición. "Está trabajando con mucho entusiasmo. Hablamos con él el otro día que hoy hay un montón de compañeros por delante que están teniendo continuidad", desveló.

"No le podemos dar hasta el momento la oportunidad de empezar a sumar minutos, donde tenga la confianza que muestra cuando entrena diariamente. Es un chico extraordinario y ojalá que le podamos dar lo que se merece, pero está claro que siempre vamos mirando lo que entendemos que tiene que empezar el partido o proseguir de cara a que el partido termine de la mejor manera", expuso.

Aún no ha sido titular, desde su recuperación, Memphis Depay. "Está creciendo, teniendo más minutos y continuidad al menos en los partidos, con menos minutos seguramente de los que siempre un futbolista espera, porque todos quieren jugar 90 minutos, pero que lo importante sea que en los minutos que le toque nos pueda ayudar, porque tiene herramientas para hacerlo. No tengo ninguna duda de que su juego es una parte importante del equipo y lo necesitamos. Absolutamente", remarcó.