Shtayé pide poner fin a la "agresión israelí" y afirma que Palestina "no responde ante nadie"

El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha destacado este lunes la necesidad de contar con el apoyo internacional suficiente para poner fin cuanto antes a la "agresión y la ocupación" de Israel y ha afirmado que Palestina "no tiene que responder ante nadie porque su legitimidad proviene de su propio pueblo". Durante una sesión del consejo de Gobierno celebrada en la ciudad de Ramala, ha indicado que el objetivo es "detener la guerra, la agresión, la matanza y las invasiones en Gaza y Cisjordania". "En Gaza es tiempo de sangre y de hambre, demolición y destrucción. Detengan la guerra ahora", ha manifestado antes de pedir a la comunidad internacional ayuda para detener los bombardeos. "Esta ocupación debe terminar, y el mundo y Naciones Unidas deben establecer un calendario para ponerle fin. La ocupación, el sufrimiento de nuestro pueblo, el reconocimiento del Estado de Palestina y el derecho al regreso de los refugiados", ha dicho. Asimismo, ha señalado que hay quienes hablan de "renovar, revitalizar o fortalecer la Autoridad Palestina para que sea capaz de trabajar en su terreno, detener la agresión y las invasiones", según ha recogido la agencia de noticias palestina WAFA. "Las autoridades que quieren imponer Israel y sus aliados no son nuestras autoridades. Quieren una autoridad administrativa y nosotros somos una autoridad nacional que lucha por encarnar el Estado sobre el terreno, que conduce a la independencia y pone fin a la ocupación. Israel quiere una autoridad que coexista con la ocupación, que abandone a los detenidos y mártires, a los que consideramos nuestros hijos", ha sostenido. Por otra parte, ha explicado que está trabajando con varios organismos internacionales para recuperar los fondos de compensación que Israel retiene y ha afirmado que los palestinos "no renunciarán a sus derechos, ni a su tierra, ni a su dinero".