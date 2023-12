Rusia aplaude "el éxito" de la coalición encabezada por el presidente de Serbia en las elecciones legislativas

Las autoridades de Rusia han aplaudido este lunes "el éxito" de la coalición encabezada por el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en las legislativas celebradas durante el fin de semana en el país europeo, en las que la oposición ha denunciado un fraude. "Aplaudimos el éxito de (la coalición liderada por) Vucic", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Estamos siguiendo el tema muy de cerca", ha dicho, antes de agregar que se trata de "un asunto interno de Serbia". Asimismo, ha mostrado el deseo de Moscú de mantener la "amistad" y las relaciones "mutuamente beneficiosas" con Belgrado, según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'. Rusia no ha hecho por ahora más valoraciones sobre las legislativas en Serbia. El propio Vucic ha reivindicado la victoria de su coalición al haber obtenido más del 46 por ciento de los votos y ha defendido que ha logrado una "mayoría absoluta" al lograr 129 de los 250 escaños del Parlamento. El segundo partido más votado, Serbia contra la Violencia, ha obtenido el 23,6 por ciento de los votos y tendrá 65 escaños, tras lo que ha asegurado que ha podido documentar 450 irregularidades durante la votación. Por su parte, la primera ministra serbia, Ana Brnabic, ha apuntado que "en los próximos días" va a haber "noticias falsas" con el objetivo de "generar una atmósfera propicia para el caos". "La oposición quiere declarar su victoria cuando no se han contado siquiera los votos, pero tienen un plan", ha advertido. Estos comicios han tenido lugar tras la erosión política producida por la sucesión de crisis violentas que han dominado el país desde las anteriores elecciones, de abril de 2022, que supusieron un toque de atención para la coalición de Vucic, que perdió 68 escaños de su aplastante victoria en junio de 2020. El año pasado, Serbia ya estaba inmersa en un peligroso repunte de las largas tensiones con Kosovo y la Unión Europea y le quedaba por padecer el catalizador de las protestas actuales contra el presidente: dos tiroteos ocurridos en mayo de este año que dejaron 17 muertos, nueve de ellos en un colegio de Belgrado. Estos sucesos, no relacionados, terminaron uniendo a la oposición en la coalición llamada Serbia contra la Violencia.