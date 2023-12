Presuntos pandilleros apuñalan a un joven en Méndez Álvaro y disparan perdigones a otro en Vallecas

Un grupo de presuntos pandilleros apuñaló el sábado hasta tres veces a un joven ecuatoriano de 23 años que caminaba por las inmediaciones de la madrileña estación de Méndez Álvaro, aunque las heridas no son graves, han informado hoy lunes a Europa Press fuentes policiales. Los hechos han ocurrido sobre las 6:45 horas del día 16 en la calle Ombú, en el distrito de Arganzuela. En circunstancia que ahora se están investigando, un grupo de unos cinco jóvenes increpó a otro que iba solo y acabó apuñalándole, abandonando el lugar a la carrera y dejando a la víctima en el suelo y sangrando. Tras ver otros viandantes lo ocurrido, avisaron a los servicios de emergencias. Hasta el lugar acudieron en un primer momento indicativos de la Policía Municipal, que le asistieron hasta la llegada de los sanitarios del Samur-Protección Civil, que atendieron al joven de un corte entre el bíceps y el tríceps y dos cortes en espalda. Fue trasladado consciente y orientado al Hospital Gregorio Marañón para una análisis pormenorizado, aunque las heridas no revisten gravedad, ha indicado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid. La Brigada de Información de la Policía Nacional de Madrid se ha hecho cargo de lo sucedido, ya que podría tratarse de un ataque de bandas juveniles violentas. La víctima ha contado que sus agresores le preguntaron si pertenecía a alguna banda, y él respondió que no. Pero finalmente le apuñalaron y saliron corriendo del lugar. De momento, no hay detenidos. OTRA AGRESIÓN EN PUENTE DE VALLECAS Por otro parte, el pasado 30 de noviembre a las 3 de la madrugada se registró otra acción violenta protagonizada supuestamente también por pandilleros. Un chico de 20 años recibió varios impactos de balines de una escopeta de perdigones cuando volvía a casa a la altura de la plaza del Doctor Lozano, en el vallecano barrio de Numancia, han señalado a Europa Press fuentes policiales. La víctima fue atendida minutos después por los sanitarios del Samur, ya que presentaba una herida en el pecho. No obstante, fue evacuado estando orientado al hospital Gregorio Marañón, donde fue operado para extraerle cuidadosamente los perdigones. El herido contó a los agentes de la Policía Nacional que llegaron a la zona que le habían disparado un numeroso grupo de jóvenes con una determinada estética de bandas, que le habían perseguido desde hacía tiempo, pero señaló que él no pertenecía a ninguna pandilla. La Brigada de Información, especializada en este tipo de hecho, investiga los hechos.