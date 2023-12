Lunes, 18 de diciembre de 2023 (09.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Al menos 100 personas murieron en el norte de Gaza por nuevos bombardeos israelíes

Jerusalén (EFE).- Al menos cien personas murieron en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y otras tantas se quedaron atrapadas bajo los escombros, tras bombardeos del Ejército de Israel durante la noche, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave. El saldo de los ataques son "más de 100 muertos en Jabalia, 100 bajo los escombros y 20 heridos", informó en un breve comunicado el ministerio controlado por Hamás. Ya son más de 19.000 los muertos en el enclave palestino desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo islámico, el 7 de octubre pasado.

ISRAEL PALESTINA

El Ejército de Israel mata a un adolescente palestino en Cisjordania ocupada

Jerusalén (EFE).- Un adolescente palestino murió por disparos del Ejército israelí durante una operación en el campamento de Al Fara, en el norte de Cisjordania ocupada, informó hoy el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina, en el peor pico de violencia en la zona desde 2002, el punto álgido de la Segunda Intifada (2000-05). Solo en lo que va de este año han muerto en Cisjordania 506 palestinos, la mayoría milicianos en enfrentamientos armados con tropas israelíes y atacantes, pero también civiles, incluidos más de 110 menores. De esa cifra, 298 palestinos (al menos 72 menores) murieron desde el 7 de octubre.

CHILE PLEBISCITO

Chile aparca el debate constitucional al rechazar una segunda propuesta de carta magna

Santiago de Chile (EFE).- Por segunda vez en poco más de un año, los chilenos rechazaron en las urnas una propuesta de nueva Constitución y decidieron mantener la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y aparcar el debate constitucional iniciado tras las masivas protestas de 2019. Con más del 99,65 % de los votos escrutados, el 55,76 % de los electores rechazó un texto con sello conservador, elaborado por un órgano liderado por la ultraderecha y la derecha tradicional, frente al 44,24 % que optó por aprobarlo.

UCRANIA GUERRA

Rusia pierde 44 tanques y 38 sistemas de artillería en un día, según el recuento de Kiev

Kiev (EFE).- El Ejército ruso perdió en el campo de batalla durante la jornada del domingo 44 tanques, 38 sistemas de artillería y 60 vehículos blindados de combate, según el recuento ofrecido hoy por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas. También sufrió 1.090 bajas entre sus filas y ya suma, según cálculos del Ejército ucraniano, más de 347.000 pérdidas de personal desde el comienzo de la guerra. El eje de Avdivka, en la región oriental de Donetsk, sigue siendo la zona más caliente del frente. Las tropas ucranianas repelieron durante la pasada jornada en este eje 16 ataques del Ejército ruso, que trata de rodear está localidad bajo control de Kiev.

UCRANIA GUERRA

Hallan un micrófono oculto en un despacho habilitado para el jefe del Ejército ucraniano

Kiev (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció la apertura de un procedimiento penal tras la aparición, en un despacho habilitado para el jefe del Ejército, el general Valeri Zaluzhni, de un dispositivo de escucha. El SBU subrayó que el micrófono no estaba "directamente en el despacho de Valeri Zaluzhni, sino en uno de los espacios que podría utilizar en el futuro para trabajar". Añadió que el dispositivo -que está siendo sometido a más análisis- no funcionaba y no tenía capacidad de almacenamiento de audio ni de transmisión remota de un hipotético material grabado.

COREA DEL NORTE MISILES

Corea del Norte lanza su quinto misil de largo alcance este año, una cifra récord

Seúl (EFE).- Corea del Norte testó hoy un misil balístico intercontinental (ICBM), en lo que supone su quinto lanzamiento de este tipo este año, cifra récord que subraya los avances del programa armamentístico de Pionyang y la importante escalada militar en la región. Tras el lanzamiento, el ejército surcoreano informó haber detectado un misil ICBM "disparado desde el área de Pionyang al mar del Este (nombre que recibe el mar de Japón en la dos Coreas)" que se desplazó en un ángulo abierto y aterrizó en el agua tras volar unos 1.000 kilómetros. Según la estimación de Japón, el proyectil tendría un rango potencial de unos 15.000 kilómetros, suficiente para alcanzar toda Norteamérica y Centroamérica, además de parte de Sudamérica.

SERBIA ELECCIONES

La oposición exige repetición de las municipales en Belgrado tras denunciar manipulaciones

Belgrado (EFE).- La coalición opositora "Serbia en contra de la violencia" (SPN) pidió hoy la repetición de las elecciones municipales en Belgrado celebradas el domingo tras denunciar manipulación de votos, y anunció protestas para "defender" la voluntad electoral. Serbia celebró ayer las elecciones para el Parlamento nacional, la Asamblea de la región autónoma de Vojvodina y las municipales en 65 ciudades, entre ellas Belgrado, con 1,6 millones de votantes de los 6,5 millones en Serbia. El gobernante partido SNS del presidente, Aleksander Vucic, se impuso en las legislativas con mayoría absoluta. La coalición SPN aspiraba a ganar la alcaldía de la capital y daba por segura su victoria.

HUTÍES ATAQUES

La Marina británica alerta de un nuevo "incidente" frente a las costas del Yemen

Saná (EFE).- La Marina británica alertó hoy de un nuevo "incidente" cerca del estrecho de Bab al Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, que se suma a una serie de acciones reivindicadas anteriormente por los rebeldes hutíes del Yemen y que provocaron que las grandes navieras suspendieran sus operaciones en esa vía marítima. La Marina británica "recibió un informe de un incidente en las proximidades de Bab al Mandeb, a 30 millas al sur del puerto de Mokha, en el Yemen", indicó en una alerta, y aseguró que se ha reportado una "posible explosión en el agua a unas dos millas de uno de los barcos", sin dar más detalles.

HONG KONG PROTESTAS

La Fiscalía hongkonesa presenta su caso contra el magnate de comunicación Jimmy Lai

Hong Kong (EFE).- La Fiscalía hongkonesa presentó hoy su caso contra el activista prodemocrático y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai en una primera vista sin altercados ni manifestantes y marcada por un gran dispositivo de seguridad. La Fiscalía acusa a Lai, de 76 años, de cometer delitos contra la seguridad nacional por los que podría ser condenado a cadena perpetua. Lai y sus tres empresas se enfrentan a tres cargos bajo la estricta Ley de seguridad nacional que Pekín impuso a Hong Kong, entre ellos "confabulación con fuerzas extranjeras" y "sedición".

IRÁN GASOLINERAS

Un 70 % de las gasolineras de Irán dejan de funcionar por "problemas técnicos"

Teherán (EFE).- Irán sufrió este lunes un fallo que dejó sin funcionar un 70 % de las gasolineras del país, un suceso que las autoridades atribuyeron a problemas técnicos mientras que un grupo de hackers reivindicó la acción. Según el ministro de Petróleo, Javad Owji, existe la posibilidad de que el fallo se deba a "interferencias de fuera", pero no ofreció más detalles, mientras que la Asociación de Gasolineras de Irán lo atribuyó a un "problema técnico de software". Sin embargo, el grupo de hackers "Gonjeshke Darande" dijo que el ataque es una respuesta a las "agresiones" de los aliados de la República Islámica en la región, en una aparente referencia a las acciones de los hutíes del Yemen o milicias en Irak relacionadas con la guerra en Gaza.

GUINEA-CONAKRI EXPLOSIÓN

Una gran explosión sacude un depósito de combustible en la capital de Guinea-Conakri

Dakar (EFE).- Una gran explosión sacudió durante la noche del domingo al lunes un depósito de combustible en la capital de Guinea-Conakri, lo que ha causado un número indeterminado de heridos y daños materiales. La explosión sucedió en la comuna de Kaloum, en el centro de la ciudad de Conakri, y cerca del puerto, donde videos publicados por medios locales, que reportan los hechos, muestran enormes llamas y una gran humareda negra que cubre el cielo. Los servicios de emergencias ya fueron desplegados en el lugar donde, al parecer, se almacena el combustible antes de ser distribuido al resto del país. EFE

int/ah