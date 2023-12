Lula critica la mediatización de la justicia y pide al nuevo fiscal que no actúe por "acusaciones frívolas"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado este lunes la mediatización de la justicia y ha pedido al nuevo fiscal general Paulo Gonet en su acto de toma de posesión que no se deje llevar por "acusaciones frívolas" y actúe en base a la "democracia" y a la "verdad". "Hubo un momento en este país en el que las denuncias de los titulares de los periódicos hablaban más alto que los autos de los procesos", ha dicho Lula, en referencia, aunque sin mencionarlo, al caso Lavo Jato por el que cumplió 19 meses de prisión antes de que su pena fuera anulada por mala praxis de los fiscales. "La única cosa que le pido, nombre de lo que representará de aquí en adelante en la historia del país, es que se preocupe por hacer que la verdad, y solamente la verdad, prevalezca por encima de cualquier interés (...) Las acusaciones livianas no fortalecen la democracia, no fortalecen las instituciones", ha dicho. "Muchas veces se destruye a una persona antes de darle ocasión de defenderse y cuando prueban que son inocentes, no son resarcidas públicamente", ha expresado Lula, quien ha defendido no dar cobertura mediática a las acusaciones antes de saber si son verdad ya que "esas personas serán condenadas previamente". "Muchos ni siquiera tiene ocasión de ser absueltos", ha dicho Lula. "Si queremos evitar aventuras en este país como las del 8 de enero, si queremos consagrar el proceso democrático como el régimen político más extraordinario, la Fiscalía tiene que jugar al juego de la verdad", ha expresado Lula. En ese sentido, ha advertido de que "ningún fiscal tiene derecho a jugar" con una institución de la relevancia de la Fiscalía. Su peso es tan importante para la sociedad, ha remarcado, que "no debe someterse a los intereses de un presidente", pero tampoco "a las cabeceras de un periódico o un canal de televisión". "Por mi parte, te quiero decir públicamente que nunca le pediré un favor personal, nunca ejerceré sobre la Fiscalía cualquier presión personal para que algo no sea investigado", ha prometido Lula, quien le ha exigido honestidad y dureza, pero al mismo tiempo "lo más justo posible con la sociedad brasileña". En 2010, Lula fue señalado en varias causas en el marco de la operación Lava Jato. En una de ellas, el exfiscal Deltan Dallagnol convocó una rueda prensa para presentar un informe en el que se le acusaba de liderar una organización criminal, siendo posteriormente condenado en dos proceso. En 2021, el Tribunal Supremo anuló las condenas al considerar irregularidades durante los procesos.