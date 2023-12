López Obrador defiende el cese del fiscal de Guanajuato tras el asesinato de doce jóvenes el domingo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido este lunes medidas especiales para el estado de Guanajuato, después de que este fin de semana un grupo de hombres armados irrumpiera en un establecimiento matando a doce personas, llegando a pedir el cese del fiscal, Carlos Zamarripa. "Mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal, que lleva 13 años, y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección, es como si él fuese el gobernador", ha dicho López Obrador, quien ha asegurado que cuenta con el respaldo de "grupos con mucha influencia" para mantenerle en el cargo. En la madrugada del domingo, hombres armados mataron a doce personas e hirieron a varias más cuando atacaron a un grupo de jóvenes que se hallaban celebrando una jornada de convivencias religiosas en una antigua hacienda situada en la localidad de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, en pleno centro de México. "Guanajuato requiere de un trato especial, ya son varios casos así, es un problema estructural de fondo", ha dicho López Obrador, quien ha apuntado al consumo de drogas como uno de los factores que ha provocado esa violencia. "Es de los estados, no todo el estado, esa franja, con más consumo de droga del país (...) habría que analizarlo y cómo también se creó ese comercio, cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado, qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, acuerdos y, sobre todo, cómo evitar que siga creciendo la violencia", ha señalado el mandatario. "Nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida. Es un crimen atroz", ha dicho el presidente mexicano, quien ha recalcado que a pesar de que las autoridades locales no han solicitado ayuda al Gobierno central, su administración tiene pensado "ayudar en todo". "Todavía no tenemos toda la información, esto lo lleva el Gobierno de Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato", ha contado López Obrador, destacando que el 13 por ciento de los más de 300 homicidios que se han registrado entre el jueves y el domingo de la semana pasada tuvieron como escenario ese estado.