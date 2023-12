Laia Sanz: "Lo que asusta es la etapa de 48 horas en el desierto"

Barcelona, 18 dic (EFE).- La piloto catalana Laia Sanz, catorce veces campeona del mundo de trial y que este 2024 participará en su tercer Dakar con un coche, se mostró ilusionada por haber cambiado de motos a Ultimate hace dos años en el Dakar y comentó que lo único que “asusta” de este nuevo año es “la etapa de 48 horas” en el desierto del Empty Quarter.

Sanz, en una entrevista a EFE durante el ‘media day’ de KH-7, uno de sus patrocinadores, antes del Dakar, dijo que el Empty Quarter es “donde más sufrió” el año pasado y donde “peor” lo pasaron por la tracción trasera del vehículo y, sin embargo, ahora tendrán dos días “con más kilómetros” que en 2023.

No obstante, subrayó que el objetivo es “disfrutar” el Dakar, después de un 2023 que “se torció un poco” por lo que ahora quiere llevar ritmo: “Si tienes ritmo, eso te deja correr, disfrutar… si conseguimos eso, estaremos yendo bien en la general y estaremos disfrutando”, insistió.

Así, señaló que cada año se marca un objetivo diferente: “El primer año era acabar, pero cuando iba en motos luego iba subiendo. Top 15, top 10. Hace tres años empecé otra vez en la casilla de salida y ahora estoy en ese camino”, sostuvo Sanz, que resaltó que ahora está “ilusionada”, después de que en los últimos años sobre la moto “no disfrutaba tanto”.

Natural de Corbera de Llobregat (Barcelona), Sanz dijo no haber cambiado la preparación para este año, su décimo cuarto en el Dakar y su tercero en coches: “Llega un momento que ya sabes prepararte para un Dakar. La comida, la bebida… además, he corrido la Extreme E, que me ha ayudado en coger ritmo, y hemos probado en Marruecos y estamos contentos con el coche nuevo”, incidió.

También resaltó sobre el coche que es un vehículo nuevo, “con un mejor motor, que consume menos, que va más abajo y que está mejor repartido”. Destacó que el nuevo vehículo trabaja mejor con las suspensiones y también mejora la visibilidad, “que era el punto débil del anterior”.

Asimismo, elogió el trabajo de Maurizio Gerini, su copilo, con el que se compenetra “muy bien” y con el que se lleva muy bien personalmente: “En un Dakar hay momentos de tensión y nos hemos sabido entender bien”, subrayó Sanz, que concluyó que en estos primeros años en coche se han “defendido bien”. EFE

