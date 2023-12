La segunda época de 'Revista de Occidente' cierra con una muestra la conmemoración del centenario de la publicación

El centenario de la 'Revista de Occidente', faro cultural y de conocimiento de España e Iberoamérica, pone su broche con la exposición '¡Claridad, claridad!', centrada en la segunda época de esta publicación, desde su reapertura en 1963 hasta su cierra (no definitivo) en 1975. La muestra podrá verse desde mañana martes y hasta el próximo 29 de junio de 2024 en la sede de la Fundación Ortega-Marañón y reúne los 150 números editados en esta segunda etapa, los cuales pueden "tocarse y leerse" por parte del público --entre ellos un monográfico sobre la libertad coordinado en 1975 por Julián Marías--, como ha destacado su comisario, Juan Claudio de Ramón. Tras una primera etapa de esplendor truncada de forma abrupta por la Guerra Civil, en 1963 comenzó una segunda que sirvió de puente entre aquellas primeras firmas y la Transición que más tarde iniciaría España hacia la democracia, la cual coincidiría, sin embargo, con un nuevo cierre de la revista como consecuencia de las dificultades económicas que atravesaba. No obstante, en 1980 volvería a resurgir esta 'Revista de Occidente'. Si en los años 60 fue de manos de José Ortega-Spottorno --hijo del fundador de la misma, José Ortega y Gasset-- el renacimiento de la publicación, en la época democrática sería a través de su hermana, Soledad Ortega-Sporttorno, como volvería a sus lectores, de manera ya ininterrumpida hasta hoy, donde sigue publicándose con periodicidad mensual, superando ya los 870 números. El título de la exposición, '¡Claridad, claridad!', emana de los principios con los que Ortega y Gasset alumbró esta revista, guía también para la segunda etapa que centra la muestra, impulsada por la Fundación Ortega-Marañón con el patrocinio de la Comunidad de Madrid y Acción Cultura Española (AC/E), y la colaboración del Ayuntamiento de la capital. La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, junto con el presidente de AC/E, José Andrés Torres Mora, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Mariano de Paco. UNA INMERSIÓN EN EL UNIVERSO INTELECTUAL DE LA ÉPOCA La exhibición ofrece una inmersión en el universo cultural, intelectual y social de esta etapa de la publicación desde 1963 a 1975, a través de ejemplares originales, documentos, textos, fotografías, pinturas y objetos en el universo cultural que emanó de las páginas de 'Revista de Occidente' en su segunda época bajo la dirección del emprendedor cultural José Ortega Spottorno, que contó con el filósofo orteguiano Paulino Garragorri como Secretario de Redacción. La 'Revista de Occidente' se convirtió desde su nacimiento en imán del pensamiento de maestros y jóvenes talentos que volcaron en ella lo mejor de su literatura, expresión y creatividad. No obstante, por sus páginas pasaron casi toda la Generación del 98; la Generación del 27, desde Federico García Lorca a Rafael Alberti, y la Generación del 14, conocida como la Edad de Plata de la cultura española. Además, tuvieron espacio autores hispanoamericanos como Mario Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar u Octavio Paz, entre otros; o nombres como Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, María Matute, Umbral, Delibes o Juan Goytosolo. En su segunda época Revista de Occidente publicó 150 números (abril de 1963-septiembre de 1975). La consideración hacia los "maestros" de la Edad de Plata es una constante en este periodo. Ya en el primer número aparece Federico García Lorca y Xavier Zubiri. También fueron habituales colaboradores intelectuales del exilio como Francisco Ayala, Rosa Chacel, Corpus Barga o Salvador de Madariaga. La segunda época también estuvo atenta a las nuevas generaciones. La autoridad de los veteranos se dio cita con la frescura de unos debutantes que, con el paso del tiempo, triunfarían en sus disciplinas, llegando a ser nombres familiares de la cultura y el pensamiento español que llega hasta hoy: Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Umbral, Delibes, Juan Benet o Juan Goytisolo despuntan como prosistas. En poesía, asoma la promoción de 1950 y de los Novísimos: Brines, Barral, Otero, Ángel González, Gimferrer, Valente o Salvador Espriu. Exponen sus tesis jóvenes historiadores como Fusi, Artola, Elliott o Vilar. Se hacen reseñistas habituales Alfredo Deaño, Andrés Amorós, Fernando Savater, Antonio Escohotado o Antonio Elorza. SUS VIÑETAS DE PORTADA, DIFUSORAS DEL TALENTO ARTÍSTICO Cabe recordar el papel difusor del talento artístico que la 'Revista de Occidente' ha jugado a través de sus características e icónicas viñetas de portada, que en la segunda época se siguen encargando a artistas consagrados como Maruja Mallo, pero también a jóvenes creadores como Palazuelo o Chillida y a los nuevos pintores del grupo El Paso, como Canogar o Saura. Al igual que en la primera época, Picasso vuelve a colaborar con la Revista. Durante la inauguración de la exposición, el comisario de la misma la ha definido como "una gran orla" de todos los protagonistas que pasaron por esta cabecera, a la cual se ha referido, además, como algo "más que una revista cultural". "Una revista de conocimiento", ha remarcado. Por su parte, Mariano de Paco ha enfatizado las "altísimas cotas de calidad" de la muestra, al tiempo que ha defendido la contribución de esta revista a la cultura española y al posicionamiento de la lengua española en el mundo, algo en lo que ha incidido también el responsable de AC/E. "Sin esta revista, España fue peor", ha sentenciado Torres Mora. Con más de ochocientos números publicados en sus distintas épocas, 'Revista de Occidente' cumplió en 2023 su primer centenario. Editada desde 1980 por la Fundación Ortega-Marañón, sigue fiel a los propósitos marcados por el filósofo Ortega y Gasset. La efeméride ha contribuido a impulsar un amplio abanico de actividades culturales y académicas, como exposiciones, presentaciones, diálogos, jornadas y reportajes en medios de comunicación. La 'Revista de Occidente' ha sido reconocida con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, el Premio Nacional al Fomento de la Lectura por el Ministerio de Cultura, el Premio Optimistas Comprometidos y el Premio Especial Juan Pablo Villanueva de la Revista Magisterio, dedicada al mundo de la educación.