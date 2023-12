La ministra de Exteriores de Francia promete a su homólogo palestino reforzar la ayuda humanitaria a Gaza

La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, que se encuentra de viaje a Oriente Próximo, se ha reunido este domingo con su homólogo palestino, Riyad al Maliki, a quien le ha prometido un refuerzo de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, ya que "la Autoridad Palestina debe ser fortalecida y no debilitada". Antes del encuentro con Maliki en Ramala, la ministra se ha reunido con altos cargos israelíes a quienes ha señalado que no olvida "la tragedia del 7 de octubre" pero que "hay que proteger mejor las vidas de los civiles palestinos", según ha señalado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En cuanto a Cisjordania, la jefa de la diplomacia francesa ha denunciado que "la construcción de asentamientos se está acelerando, en flagrante violación del Derecho Internacional". "Además, los colonos cometen abusos contra los palestinos, privándolos de sus derechos y de sus tierras. No podemos aceptar eso, tomaremos medidas", ha declarado. Al Maliki, que ha pedido más presión sobre Israel "para que detenga su agresión contra el pueblo palestino", ha instado a la comunidad internacional que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "no sea tratado como un socio de paz". Asimismo, ha señalado que el jefe de Gobierno de Israel "ha trabajado durante los últimos años para debilitar a la Autoridad Palestina". "Admitió pública y francamente que no trabajó para implementar los acuerdos firmados, impidió el establecimiento de un Estado palestino, trabajó para debilitar a la Autoridad Palestina y trabajó para fortalecer la división entre Cisjordania y la Franja de Gaza", ha declarado. El ministro ha señalado que los "crímenes en curso" del Ejército israelí, la "invasión de ciudades y campamentos palestinos" o la reducción de fondos palestinos "son la mayor prueba de que Netanyahu ha trabajado y está trabajando" por dicho debilitamiento. Así, ha destacado la "importancia de tener un horizonte político y una visión integral para Cisjordania, que incluya a Jerusalén Este y la Franja, que conduzca a la encarnación del Estado palestino con Jerusalén como su capital en las fronteras de 1967". Para ello, ha pedido el apoyo para que Palestina obtenga la membresía plena ante la ONU. "La prioridad ahora es lograr un alto el fuego inmediato y permanente, brindar protección a los civiles y garantizar el acceso a las necesidades humanitarias básicas de todos los ciudadanos de la Franja de Gaza, de norte a sur, sin condiciones ni restricciones por parte de la ocupación", ha señalado el ministro palestino. Entre las medidas necesarias, ha señalado restaurar la electricidad, agua y combustible, con el objetivo de que los hospitales puedan trabajar en condiciones, así como la reanudación de las plantas desalinizadoras y los pozos para obtener de nuevo agua potable. Por último, Al Maliki ha expresado su "profundo pesar por la incapacidad de la comunidad internacional, durante 75 años, de encontrar una solución justa e integral a la cuestión palestina, destacando la necesidad de realizar esfuerzos concertados para salir de la gestión del conflicto y para terminarlo por completo". Los ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza comenzaron como respuesta al asalto del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. Según fuentes del Ministerio de Salud palestino en Gaza, al menos 18.800 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva aérea y terrestre israelí, mientras que la intensificación de los ataques del Ejército y de colonos en Cisjordania han provocado la muerte de 297 palestinos.