Jorge Bárcenas confiesa cómo fue su mediática relación con Victoria Federica: "No sé si lo supe gestionar o no"

Jorge Bárcenas, el joven DJ conocido por su relación con Victoria Federica, ha querido compartir algunos detalles con el equipo de Europa Press sobre cómo gestionó la exposición mediática de su romance y la actualidad de su vínculo con la sobrina del Rey. "Creo que cada uno, cuando tiene pareja, se lleva de la mejor manera que puede. Se disfruta, se es feliz, y a mí me tocó una cosa que era algo más mediática de lo normal", reconoce el DJ. Ambos mantuvieron una relación de más de dos años en los qu eno faltaron polémicas y rumores hasta el último momento. Pese a la presión de la prensa, asegura que nunca ha faltado el respeto por su parte: "Pero yo creo que lo he llevado de la mejor manera posible. Lo hemos llevado genial, siempre siendo educados y respetuosos con todo el mundo, disfrutando nosotros y centrados en nuestro trabajo". Cuando se le pregunta si supo gestionar la atención mediática, Bárcenas admite con humildad: "No sé si lo supe o no. Yo, con los valores que tengo y la educación que me han dado en casa, siempre os he tratado a vosotros de la mejor manera posible". Respecto a la relación actual con Victoria Federica, el joven revela que se llevan bien pero evita entrar en detalles sobre su vida personal: "Tenemos buena relación. Coincidimos en eventos y tal, y bueno, voy a disfrutar del concierto".