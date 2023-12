Hamás reafirma su posición de no negociar con Israel hasta el establecimiento de un alto el fuego

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reafirmado este domingo su posición de no negociar con Israel hasta el establecimiento de un alto el fuego, y ha señalado que todas las cuestiones "podrán ser negociadas". "La postura de Hamás es clara, y no negociará antes de un alto el fuego. Todos las cuestiones están abiertas a negociación", ha declarado Osama Hamdan, un alto cargo de la milicia palestina, durante una entrevista con la cadena de televisión Al Mayadín. Además, ha destacado la "capacidad de resistencia" de Hamás para combatir "durante meses" en la Franja de Gaza, donde el propio Ejército israelí ha admitido que los combates se extenderán durante semanas debido a la gran red de túneles que la milicia ha construido por todo el enclave. Respecto a las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre su intención de acabar con todos los líderes de Hamás en el extranjero, Hamdan ha asegurado que "no hay crímenes sin castigo", y ha alabado la "efectividad" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Líbano y de otros grupos proiraníes en Irak por su forma de apoyar a Gaza "sabia, inteligente y en aumento".