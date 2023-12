Francia urge evitar una escalada entre Líbano e Israel para garantizar seguridad regional

Beirut, 18 dic (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, de visita oficial en Beirut, consideró "urgente" evitar la escalada de violencia tras dos meses de fuego cruzado en la frontera líbano-israelí entre el grupo chií Hizbulá y el Ejército de Israel en paralelo a la guerra en la Franja de Gaza.

"Es responsabilidad de todos los interesados hacer todo lo posible para evitar una conflagración en la región que, si ocurriera, no beneficiaría a nadie y solo aumentaría el peligro, alejaría a todos de la seguridad y la paz", dijo Colonna tras su encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes libanés, Nabih Berri, en la sede de la segunda presidencia.

En una comparecencia retransmitida por la televisión libanesa Al Jadeed, la jefa de la diplomacia francesa aseguró que "el nivel de tensión que se percibe actualmente a ambos lados de la línea azul es demasiado peligroso", por lo que hizo un llamamiento a la diplomacia de todos los implicados para reducirla.

"Si el Líbano se hundiera en la guerra, sería un error fatal", dijo Colonna antes de añadir que "Francia no escatimará esfuerzos para preservar la estabilidad" de la región.

La jefa de Exteriores francesa extendió este mensaje a "aquellos fuera del Líbano que esperan beneficiarse de la catastrófica situación en Gaza para aumentar las tensiones".

"Claramente, al hablar de esta manera, estoy pensando en Irán, además de en todos esos afiliados de Irak en Siria y en el mar Rojo (...) donde hemos visto un aumento en las tensiones y acciones y eso es un error. La escalada debe detenerse", remarcó.

Así, hizo referencia a los ataques que vienen sufriendo las bases con presencia estadounidense en territorio iraquí por parte de una amalgama de milicias proiraníes, así como los que sufren los barcos que cruzan el estrecho de Bab al Mandeb, en el mar Rojo, por parte de los rebeldes hutíes contra todos aquellos que consideran aliados de Israel.

También se solidarizó con Israel por el ataque del grupo islamista Hamás que acabó con la vida de cerca de 1.200 personas y que desencadenó la actual guerra en la Franja de Gaza, si bien recordó al Estado judío que debe ceñirse al derecho internacional humanitario y proteger a la población civil, cuando el ministerio de Salud gazatí elevó hoy a más de 19.400 los civiles muertos por bombardeos israelíes.

"He repetido lo que Francia viene diciendo desde hace semanas y semanas: hay demasiadas muertes en Gaza y esto no puede continuar así sin aumentar el sufrimiento y alimentar también la incomprensión y el resentimiento, lo que no redunda en interés de Israel y que, por supuesto, no beneficia a Israel", dijo Colonna antes de reclamar una tregua humanitaria inmediata y duradera y la liberación de todos los rehenes.

La frontera entre Israel y Líbano vive su mayor tensión desde 2006, y donde Hizbulá y milicias palestinas en el sur de Líbano han lanzado cohetes, drones y misiles antitanque, a lo que Israel, que ha desplegado más de 200.000 soldados en su frontera norte, ha respondido con intensos ataques por aire y con artillería. EFE

