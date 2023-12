El presidente de Serbia reivindica la victoria de su partido en las elecciones legislativas

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha reivindicado este domingo la victoria de su coalición política, al haber obtenido más del 46 por ciento de los votos, según el 90 por ciento de las papeletas escrutadas, mientras que la oposición ha denunciado fraude electoral. El mandatario ha celebrado que la coalición Aleksandar Vucic-Serbia No Debe Parar, que incluye al gobernante Partido Progresista, ha obtenido una "absoluta mayoría" al conseguir 129 escaños de la Asamblea Nacional, que está formada en total por 250 asientos, lo que les garantiza la mayoría absoluta. El segundo partido más votado, Serbia contra la Violencia, ha obtenido el 23,6 por ciento de los votos y tendrá 65 escaños. "Para nosotros es importante la unidad de la nación y del pueblo, sea quien sea que forme la mayoría en Belgrado", ha declarado en una rueda de prensa desde la sede de su partido, haciendo referencia a los resultados en la capital, donde considera que su lista también ha sido la ganadora con el 38 por ciento de los apoyos, según recoge la cadena serbia B92. Asimismo, ha aplaudido que las elecciones se hayan producido en una "atmósfera pacífica" y ha criticado a la oposición por denunciar fraude: "¿Cómo puedes declarar la victoria cuando tienes el 25 por ciento (de los apoyos)? Estoy orgulloso de nuestra campaña", ha manifestado. "Tendréis suficiente tiempo para aprender para 2027", ha dicho dirigiéndose a sus oponentes, ya que ese año se celebrarán las elecciones presidenciales, parlamentarias y provinciales. Mientras tanto, ha señalado que "desde mañana" habrá que hacer un "serio trabajo" ya que se han "perdido" dos meses durante la campaña. "Lideraremos una política de estabilidad, una política de responsabilidad y un mayor progreso para el país", ha declarado, pese a que los resultados oficiales no se conocerán antes del lunes por la noche. La encuesta a pie de urna de CeSID/IPSOS apunta a que la coalición que lidera el Partido Socialista Serbio (SPS) lograría un 6,6 por ciento y 18 asientos. Siguen Alternativa Democrática Nacional (NADA) y la lista Dr. Branimir Nestorovic con un 4,8 por ciento de apoyo y 13 escaños cada uno. Por detrás están la Alianza de Húngaros de Vojvodina (6 diputados), la coalición del Partido de la Justicia y la Reconciliación y la Unión Democrática de Croatas de Vojvodina (3 escaños), Partido Acción Democrática-Sulejman Ugljanin (2 puestos) y un representante para la lita de Saip Kamberi y para el Partido Ruso. ACUSACIONES DE FRAUDE La primera ministra serbia, Ana Brnabic, se ha referido a las acusaciones de fraude de la oposición. "En primer lugar déjenme comenzar con lo que se va a hablar en los próximos días, de falsedades, noticias falsas,... Todo con el objetivo de generar una atmósfera propicia para el caos", ha indicado. "Son todo noticias falsas sobre matrículas dobladas en todoterrenos negros y de supuestas detenciones. Es una mentira tremenda, como que había un tren búlgaro en Nuevo Belgrado, mentiras brutales", ha asegurado. "La oposición quiere declarar su victoria cuando no se han contado siquiera los votos, pero tienen un plan", ha advertido. Desde Serbia Contra la Violencia han asegurado que han podido documentar 450 irregularidades en todo el país, incluida una agresión a uno de sus representantes en Kula. "Se ha visto una gran cantidad de coches con matrícula de Bosnia y Herzegovina en torno al Belgrado Arena, lo que despierta las sospechas de que se ha trasladado a votantes de forma organizada desde la República Srpska que votan hoy en Belgrado", ha apuntado el portavoz Peda Mitrovic. "Hoy el Belgrado Arena era un centro de recogida de votantes fantasma. Está pasando lo que hemos venido advirtiendo durante semanas y meses. Gente de repúblicas vecinas han sido inscritos ficticiamente para votar en las elecciones en Belgrado y en Serbia", ha asegurado Mitrovic. Estos comicios han tenido lugar tras la erosión política producida por la sucesión de crisis violentas que han dominado el país desde las anteriores elecciones, de abril de 2022, que supusieron un toque de atención para la coalición de Vucic, que perdió 68 escaños de su aplastante victoria en junio de 2020. El año pasado, Serbia ya estaba inmersa en un peligroso repunte de las largas tensiones con Kosovo y la Unión Europea y le quedaba por padecer el catalizador de las protestas actuales contra el presidente: dos tiroteos ocurridos en mayo de este año que dejaron 17 muertos, nueve de ellos en un colegio de Belgrado. Estos sucesos no estaban directamente relacionados pero conmocionaron a la sociedad. Esta situación terminó uniendo a la oposición en la coalición llamada Serbia contra la Violencia bajo la representación entre otros de Dragan Djilas y Marinika Tepic, del partido Libertad y Justicia, y Miroslav Aleksic, de Movimiento Popular de Serbia.