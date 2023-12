El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU no descarta un "tribunal especial" para Gaza

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, ha dejado la puerta abierta a la creación de un "tribunal especial" para juzgar lo que está pasando en Gaza, donde la "impunidad" se ha instaurado a todos los niveles. "La impunidad que conlleva elegir la guerra como primera opción nunca ha sido mayor. Y la impunidad por matar a trabajadores de ayuda humanitaria nunca ha sido tan grande... Hemos visto una impunidad rampante en esta guerra", ha dicho Griffiths en una entrevista para 'Financial Times'. "Tal vez sea necesario un tribunal especial", ha dicho el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en base al historial que tienen este tipo de espacios en lo que respecta a exigir responsabilidades. Griffiths ha alertado que esta guerra, la cual está lejos de acabar, según cree, ha provocado la peor crisis humanitaria de la historia de Gaza. "No creo que hayamos llegado ni a la mitad de esto todavía. Nos quedan semanas y semanas para que termine esta guerra salvaje", ha dicho. "Ninguna de las bases sólidas y normales que se ven en todo el mundo para las operaciones humanitarias en lugares como Siria y Afganistán existe para nosotros en Gaza. No tenemos lugares seguros desde donde operar, donde la gente pueda reunirse de manera segura para recibir ayuda y ser protegida", ha lamentado. También ha valorado como "poco práctica" la propuesta de que sea Naciones Unidas quien administre el enclave palestino una vez finalice la guerra, si bien ha dejado la puerta abierta a misiones de observadores de la ONU, como ha ocurrido en otros lugares a lo largo de la historia. Fuera lo que fuese, Griffiths considera importante que no se excluya a ninguna de las partes en conflicto de las negociaciones, aunque eso incluya tener en cuenta a Hamás. "Es posible que las personas a las que vilipendiamos por actos terribles necesiten todavía ser parte de las conversaciones", ha dicho. "El pueblo de Palestina tiene derecho a decir quién puede y quién no puede ser excluido, y estoy seguro de que sería inclusivo en lugar de excluyente, pero en base a una premisa de ciertos valores", ha expuesto.