Decenas de víctimas a causa de una explosión en un depósito de combustible en la capital de Guinea

Decenas de personas han muerto o han resultado heridas a causa de la explosión registrada este lunes en un depósito de combustible en el distrito de Kaloum, que se ubica en el centro de la capital de Guinea, Conakry, que ha desencadenado un incendio de grandes proporciones en la zona. Un periodista del portal de noticias Guinée News ha señalado que "hay muchos heridos y muertos", sin facilitad un balance, mientras que Le Courrier de Conakry habla de al menos cuatro fallecidos en la morgue del Hospital Ignace Deen, sin que las autoridades hayan dado por ahora un balance de víctimas. Por el momento no hay detalles sobre las causas de la explosión en Kaloum, donde se ubican la sede del Gobierno central, incluido el Palacio Presidencial, la Asamblea Nacional, así como numerosos ministerios, embajadas, bancos y zonas residenciales. El Gobierno de transición instaurado por la junta militar creada tras el golpe de Estado de septiembre de 2021, ha indicado que "se ha declarado un incendio de causa desconocida en el principal depósito de hidrocarburos de la Sociedad Guineana de Petróleo en Kaloum", antes de mostrar su "profunda preocupación" por "un acontecimiento cuya amplitud y consecuencias podrían impactar directamente a la población". Así, ha recalcado que los servicios de emergencia trabajan para "minimizar las consecuencias" y ha reclamado a la población que no se acerque al lugar, al tiempo que ha anunciado que "los trabajadores del sector público y privado, a excepción de las fuerzas de seguridad y defensa y los trabajadores médicos, son invitados a quedarse en casa". "Los centros escolares públicos y privados permanecerán cerrados", ha señalado el Gobierno, que ha prometido dar un balance "en las próximas horas" y "abrir una investigación para determinar causas y responsabilidades", según un comunicado publicado por el Gobierno guineano a través de su cuenta en la red social Facebook. Un testigo citado por Guinée News ha especificado que la potencia de la explosión le llevó a pensar que "era un terremoto". "Nos hizo saltar de la cama", ha relatado, al tiempo que ha destacado que el suceso "ha provocado el pánico en todos los barrios de la comuna". "Ha sido aterrador, especialmente cuando comenzaron a caer restos materiales en los tejados de los edificios. Se podían escuchar gritos por todas partes. Ha habido heridos e incluso muertos, pero no podemos saber exactamente cuántos son", ha remachado.