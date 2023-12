Ceuta, el 'paraíso' de jugadoras sudamericanas para vivir del fútbol sala

Rafael Peña

Ceuta, 18 dic (EFE).- Ceuta se ha convertido en esta última temporada en el 'paraíso' de jugadoras sudamericanas que han encontrado una 'salida' en la ciudad autónoma para vivir del fútbol sala, lo que no podían hacer en sus países de origen.

CD Luis de Camoens y Agrupación Deportiva Ceuta son los dos clubes que militan en el grupo 3 de la Segunda División Nacional -la segunda categoría femenina del fútbol sala español- que han hecho posible esta situación gracias, principalmente, a la subvención que otorga el Gobierno ceutí para cada uno de estos dos equipos y que alcanza los 120.000 euros por temporada.

Y ambos conjuntos han decidido emplear la mayor parte de la subvención económica en reforzar sus plantillas, sobre todo por la ausencia de jugadoras de la ciudad con las que formar sus equipos, así como por un mercado nacional que consideran "muy difícil" a la hora de convencer a futbolistas para que abandonen la península y jueguen en Ceuta.

De este modo, el CD Camoens tiene en sus filas cinco jugadoras de Argentina, tres naturales de Brasil, dos de Uruguay y una de Paraguay, además de la ayudante técnica, que es de Guatemala, mientras que la AD Ceuta dispone en su plantilla de hasta siete jugadoras procedentes de Brasil y una de Colombia, además de una japonesa.

El CD Camoens, que cumple su cuarta temporada en la categoría desde su ascenso en la temporada 2019-2020, ha hecho una apuesta "fuerte" para intentar estar en la zona alta de la clasificación, apoyándose en el mercado sudamericano "a pesar de los trámites burocráticos, que no son sencillos resolver", según han dicho a EFE en el club que preside Rafael Rubio.

Con varias jugadoras internacionales, han firmado a las argentinas Emilia Bertoni, Ale Giménez, Yamila Budeguer, Mailén Agustina Romero y Daiana Antognini y las brasileñas Andrea da Costa, Jackeline de Oliveira "Jacke" y Giselle Tais.

El plantel se completa con las uruguayas Fede Silvera -ex de San Lorenzo de Almagro- y Maura Valeria Scaletti, así como la paraguaya Diana Esther Gómez-Fretes, que juega como ala-cierre.

Además, el club tiene a la guatemalteca Tammy Deleon, que es analista del primer equipo y responsable de la base después de haber decidido colgar las botas al término de la pasada campaña.

La última jugadora en llegar a Ceuta, la internacional argentina Yamila Budeguer, no ha dudado en indicar a EFE que en su decisión ha influido el hecho de que en la ciudad haya varias compatriotas. "Tener compañeras o conocidas te da el último empuje para decidirte por un club donde sé que voy a aprender, crecer y, sobre todo, tener una linda competencia", ha comentado.

Por su parte, la Agrupación Deportiva Ceuta milita por primera vez en Segunda División con este nombre, después de que la pasada campaña lo hiciera con el de Comandancia General de Ceuta (COMGECEU).

En este caso, el equipo entrenado por el gaditano Víctor Cachón tiene a siete jugadoras de Brasil como María Dalva, Morgana Ravadelli, Myrielen Cristine de Almeida, Dedeida Reis, Gabi Lucchesi, Gleice Silva y Jussara da Silva así como a la portera internacional colombiana Allison Ginet Olave.

Del mismo modo, militan en sus filas la japonesa Hinako Funatsuki "Pina" y la zaragozana María José Alcívar, cuyos padres son naturales de Ecuador, aunque llevan muchos años afincados en Zaragoza.

Víctor Manuel Cachón (Cádiz, 1987), exjugador de fútbol sala del Benicarló, Albacete, Gran Canaria FS o Uruguay Tenerife, entre otros clubes, ha manifestado a EFE: "La adaptación depende de las jugadoras. Yo les he transmitido que jugué en Italia y Holanda y que me tuve que acostumbrar a la cultura de esos países porque lo que no puedes hacer en otro país distinto al tuyo es lo mismo que hacías antes".

"No es difícil manejar un vestuario así porque muchas de ellas se conocían y, además, todo el mundo me pregunta que por qué no tenemos españolas y siempre digo que me encantaría, pero el mercado nacional se mueve por las ciudades más cercanas o los estudios de las jugadoras", ha precisado.

El entrenador ha reconocido que el club ha intentado incorporar "muchas jugadoras españolas, pero es muy difícil que quieran irse fuera de la península porque prefieren tener a su familia más cerca".

El balonmano y el waterpolo son otras dos disciplinas que en Ceuta han encontrado su "acomodo" en este proceso de profesionalización deportiva.

En el caso del balonmano femenino, han 'aterrizado' en la ciudad las jugadoras argentinas Oriana Mato, Damaris Salomé y Lara Méndez, todas ellas para jugar en la segunda categoría nacional (División de Honor Plata) en las filas del Club Balonmano Estudiantes.

Las tres jóvenes se encuentran a más de 9.500 kilómetros de su casa. Oriana Anael Mato Sagrafena (Villa Urquiza, 2000), Damaris Salomé Fernández (Gregorio de la Ferrere, 2000) y Lara Belén Méndez Esteban (José León Suárez, 2002) son el vivo ejemplo de la pasión por un deporte como el balonmano.

Y en el waterpolo encontramos al jugador internacional argentino Nahuel Leona, que salió de su país como consecuencia de la crisis y que ya lleva más de veinte años en España, la mayor parte de ellos en Málaga.

En las filas del CN Caballa-Ciudad de Ceuta por segunda temporada consecutiva, Nahuel Leona Bustos (Buenos Aires, 1994) ha tenido esta temporada el lujo de jugar por primera vez en División de Honor y participar con su selección en un Mundial. "Es un honor estar en este país y disfrutar de este deporte", ha comentado a EFE. EFE

rp/agr/jpd

(foto)