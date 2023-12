Calviño se reúne este lunes con Hernández de Cos y las patronales bancarias

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, se reunirá este lunes a partir de las 12.00 horas con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc y asociaciones de usuarios financieros y de mayores para valorar el cumplimiento de los Códigos de Buenas Prácticas asumidos por el sector. Sobre la mesa no estará la reforma del impuesto extraordinario a la banca, puesto que el Gobierno no contempla su modificación "en estos momentos", según señalaron fuentes del Ministerio de Economía a Europa Press. La vicepresidenta primera avanzó el pasado viernes que además del impuesto extraordinario a las compañías eléctricas, el Gobierno también revisaría el impuesto a la banca teniendo en cuenta que ya no se está ante el mismo escenario de tipos de interés. Según detalló Calviño en una entrevista, era momento de ver si había que hacer "algún ajuste o no" y de revisar los parámetros en el escenario actual. Sin embargo, las citadas fuentes han apuntado que la reunión de este lunes se centrará en hacer seguimiento de los Códigos de Buenas Prácticas que afectan a tres ámbitos: inclusión financiera rural, inclusión de mayores y apoyos a familias con deuda hipotecaria a tipo variable, por lo que no se abordará nada relacionado con el impuesto a la banca, "cuya modificación no contempla el Gobierno en estos momentos". El Ejecutivo quiere mantener las medidas de alivio a los deudores con hipotecas a tipo variable y éste será uno de los temas sobre los que se pretende avanzar en la reunión de este lunes. "Estamos viendo con los bancos ampliar el Código de Buenas Prácticas para los deudores hipotecarios para extender al año que viene la posibilidad de cambiar las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, de forma gratuita y también la amortización anticipada de los créditos. Esta ha sido una medida de alivio que está teniendo una gran acogida y que es muy importante y como todavía la subida de tipos se va a notar en las hipotecas el año que viene, vamos a extender esa posibilidad de cambiar de forma gratuita", explicó hace unos días la vicepresidenta. Calviño apuntó además que hablará también con las entidades financieras de la extensión de los cajeros automáticos y otros sistemas de acceso al efectivo para todos los pueblos de España. "Ya estamos por encima del 90%, más de 250 pueblos han recibido o tienen ya un cajero u otro instrumento y todo esto lo voy a hablar con los bancos y con los usuarios bancarios", ha precisado. LOS DEPÓSITOS YA SE ESTÁN REMUNERANDO Sobre la remuneración de los depósitos por parte de la entidades financieras, Calviño reconoció que "va mejorando y poco a poco los bancos ya están empezando a remunerar". "Lo notamos también porque está bajando relativamente la participación de los clientes minoristas en la compra de letras del Tesoro, pero hemos cerrado el año con una campaña de deuda pública extraordinaria. Se está pagando menos tipo de interés por la deuda española que por la alemana a corto plazo. Hemos cerrado una campaña de deuda en la que hemos podido emitir 5.000 millones de euros menos, en total 65.000 millones de euros en términos netos", remarcó.