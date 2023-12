Un visitante al 41 por ciento

Madrid, 17 dic (EFE).- "No podemos jugar así, con dos caras, una en casa y otra fuera, porque así no se pueden ganar los títulos", alertó Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, voz autorizada y trascendente en el vestuario del equipo, infalible en el Metropolitano, con un pleno de ocho victorias, pero al 41 por ciento de puntos como visitante en esta Liga.

Son 10 de 24 puntos lejos de su estadio. Sólo tres triunfos en ocho visitas en este curso liguero. Y un empate. También cuatro derrotas, tres ya consecutivas, con las que iguala la peor racha fuera de casa de los ya casi doce años de la era Diego Simeone en este torneo a domicilio.

En un total de 229 duelos lejos de su estadio en esta competición, con 114 victorias, 61 igualadas, 54 encuentros perdidos y 403 puntos de los 687 por los que ha competido (un 58 por ciento, que supone un 17 más que esta temporada), sólo le había sucedido dos veces.

Una en diciembre de 2021, cuando perdió sucesivamente frente al Real Madrid (2-0), al Sevilla (2-1) y al Granada (2-0); otra entre marzo y abril de 2012 (2-1 con el Mallorca, 1-0 con el Zaragoza y 2-0 con el Levante), en el primer medio curso del técnico argentino, cuando no había dado el salto que inició en 2012-13 y consolidó como campeón en 2013-14.

Y otra ahora. "No estamos fuertes fuera de casa. Es algo que se repite ahora en tres duelos seguidos. Tenemos que mejorar esa parte importante del equipo, que, seguramente, para la regularidad de un torneo los partidos fuera de casa son fundamentales", expresó el técnico tras el 2-0 en Bilbao, que dio continuidad al 1-0 con el Barcelona y al 2-1 en Las Palmas.

El mejor local de LaLiga EA Sports es sólo el séptimo visitante del campeonato. Ha sumado, por ejemplo, doce puntos menos fuera de casa que el líder de la clasificación global, el Girona, con los mismos ocho compromisos. Y diez menos que el Real Madrid, aunque el conjunto blanco ha jugado un choque más que el rojiblanco como visitante.

"Fuera no jugamos bien. Tenemos que hacerlo mejor. Fuera no estamos contundentes, no estamos bien, como en casa, y así es imposible. Tenemos que ser regulares. Ya hemos perdido bastantes partidos fuera. No podemos dar esta imagen fuera. En casa estamos mucho mejor", insistió a 'Movistar' Oblak, que ha sufrido 18 ocasiones de gol en contra en las tres últimas salidas ligueras: 8 ante el Athletic, 6 frente al Barcelona y 4 ante Las Palmas. Recibió cinco goles.

Tal recorrido fuera de casa pone en duda sus aspiraciones a LaLiga. Desde la última vez que compitió realmente por el título y lo ganó, en 2020-21, desde aquel triunfo que lo coronó campeón por 1-2 en Valladolid el 22 de mayo de 2021, el Atlético ha jugado 46 partidos lejos del Metropolitano en LaLiga, de los que ganó menos de la mitad: 22 encuentros.

En la misma cantidad de partidos en casa desde esa misma fecha, el Atlético, que ahora encadena 17 triunfos como local (más tres en la Liga de Campeones), logró once victorias más y sufrió diez derrotas menos (de las 15 de fuera a las cinco en su territorio). Los empates son casi similares: ocho en su campo y nueve fuera. 107 puntos frente a 75.

Entre todas las competiciones, el Atlético tan solo ha ganado cinco de sus últimos 16 partidos como visitante entre el tramo final de la pasada campaña y el inicio de la actual.

En la presente, entre la Liga de Campeones y LaLiga, son 11 salidas, con sólo cuatro triunfos. Ha ganado al Feyenoord (1-3), al Rayo (0-7), al Celta (0-3) y a Osasuna (0-2). Nada más.

"Es el día que más tranquilo estoy", expresó Simeone tras la última derrota en San Mamés.

¿Por qué? "Sé lo que los chicos me están dando y estoy con ellos a muerte. Están jugando muy seguido, están dando el máximo, no pudimos mostrar lo que queríamos, pero nada que reprocharles, absolutamente", añadió el técnico, cuyas dos últimas jornadas del año son en el refugio del Metropolitano: el martes contra el Getafe y el sábado que viene con el Sevilla.

