Rusia Unida apoya por unanimidad la candidatura independiente de Vladimir Putin a la reelección en 2024

El congreso del partido Rusia Unida del presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado este domingo su apoyo por unanimidad a la candidatura independiente del mandatario a la reelección en los comicios de 2024. El anuncio ha sido realizado por el ex presidente, ex primer ministro y ahora presidente de Rusia Unida, Dimitri Medvedev, y recogido por la agencia rusa TASS. Según las leyes electorales rusas, los candidatos presentados por un partido que no está representado en la Duma estatal o en al menos un tercio de las legislaturas regionales deben presentar al menos 100.000 firmas de 40 o más regiones. Aquellos que se postulen de manera independiente de cualquier partido, como ya hizo Putin en las elecciones 2018, necesitarían un mínimo de 300.000 firmas de 40 regiones o más. Hace seis años, el presidente ruso defendió la independencia de su candidatura como un esfuerzo de integración de varias corrientes de apoyo. "Espero que me respalde cualquier movimiento popular, partido político u otros grupos que compartan mis posturas, para que pueda apoyarme en un amplio respaldo de nuestro pueblo", manifestó en rueda de prensa desde Moscú en diciembre de 2017 en el anuncio de su anterior candidatura.