Redondo acusa a Ayuso y al PP de querer "recortar con alevosía" los derechos de personas LGTBIQ+: "Las van a demonizar"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pretender "recortar" con "alevosía, con urgencia y aprovechando la Navidad" los derechos de las personas LGTBIQ+. "Es lamentable que unas leyes que no han planteado ningún problema vayan a ser modificada por leyes de partido, por leyes propias de la ultraderecha que lo que van a hacer es devaluar, demonizar y desproteger a estas personas", ha advertido Redondo en declaraciones en la manifestación 'Por los derechos LGTBIQ+ en la Comunidad de Madrid', convocada por la plataforma #NiunPasoAtrasMadrid. En este sentido, Redondo, quien ha garantizado que el Gobierno de España va a estar "siempre con las personas que defienden y avanzan derechos", ha advertido de que con las reformas planteadas "el PP más ultra, más extremista, enmiende la plana al PP más moderado, más razonable". Asimismo, ha aconsejado a Ayuso que antes de tomar la decisión de modificar las leyes "vaya al cine" a ver la película '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola, sobre la infancia trans, porque "puede que cambie su opinión". "Es una película indispensable y yo creo que para mentalidades de ultraderecha, extremistas, es muy interesante ver la realidad en su conjunto, una realidad mucho más rica, una realidad que necesita ser protegida porque los derechos de las personas están por encima", ha señalado. En este sentido, ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y el PP madrileño que ambas son "servidoras públicas" y como tal deben "resolver los problemas de las personas para favorecer derechos y avanzar, no para retroceder y recortar". Redondo ha avanzado, por otra parte, que en los presupuestos generales del Ministerio de Igualdad se espera incluir medidas y recursos que "permitan avanzar en la aplicación" de la Ley Trans estatal. En relación con esta norma, ha llamado a las instituciones estatales y autonómicas a "ir juntos" en "esta lucha que es muy compleja". "Cuando hay decisiones que suponen una marcha atrás, que suponen un retroceso, que suponen un recorte, realmente todos salimos perjudicados. No salen perjudicadas las personas en Madrid, salimos perjudicados en toda España", ha concluido.