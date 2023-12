Real Madrid, Levante UD y Madrid CFF no desperdician el tropiezo del Atlético en la Liga F

El Real Madrid y el Levante UD acabarán el año 2023 como el segundo y tercer clasificado respectivamente de una Liga F 2023-2024 que sigue comandada con autoridad por el FC Barcelona después de ganar con trabajo a Levante Las Planas (0-2) y Sporting Club Huelva (2-0) y aprovechar el tropiezo (1-1) ante la Real Sociedad de un Atlético de Madrid al que también superó en la tabla el Madrid CFF, vencedor ante el Villarreal (2-0), en partidos correspondientes a la duodécima jornada del campeonato. El fútbol femenino nacional echó el cierre al 2023 con la disputa de una última jornada que no vio tampoco ningún susto para el líder, el FC Barcelona, que no aflojó en el Heliodoro Rodríguez de Tenerife ante el Costa Adeje (0-2), y que mantiene apretada la pelea por la 'zona Champions'. Ahora, esta la ocupan el Real Madrid y el Levante UD, que olvidaron sus derrotas del pasado fin de semana con triunfos de trabajo y paciencia y superaron en la tabla a un Atlético de Madrid que no pudo en Alcalá de Henares con una Real Sociedad que ha acabado el 2023 con mejores sensaciones. El equipo colchonero defendía su recién estrenada segunda plaza y necesitaba su quinta victoria consecutiva que pareció encarrilar cuando la colombiana Leicy Santos hizo el 1-0 antes del cuarto de hora. Las locales gozaron de ocasiones para ampliar la renta, pero en una transición Synne Jensen empató en el tramo final de un encuentro que trajo la buena noticia de la vuelta de Ludmila da Silva tras nueve meses de baja por una grave lesión de rodilla. Por su parte, el Real Madrid, que no está atravesando su mejor momento y sigue con la enfermería repleta, logró su segunda victoria en sus últimos siete partidos al batir a domicilio al Levante Las Planas y recuperó algo de ánimo para el vital encuentro del miércoles ante el Paris FC en la Liga de Campeones. El equipo catalán, una de las revelaciones de la temporada, se aferró al acierto de su guardameta Nay Cácerres y a la falta de eficacia ofensiva del equipo de Alberto Toril para mantener sus opciones hasta pasada la hora de juego. Sin embargo, Claudia Zornoza, en el minuto 69, abrió el marcador y Olga Carmona se redimió de su penalti fallado en la Champions anotando el que sentenció el triunfo en el 80 que pone a las madridistas segundas. Por su parte, el Levante UD también tuvo que esperar hasta muy avanzado el partido para no fallar en casa ante el colista, el Sporting Club Huelva, al que derrotó por 2-0 con tantos de Alba Redondo y la joven Estela Carbonell. La campeona del mundo evitó nervios con su gol en el minuto 73 y la campeona de Europa Sub-19 finiquitó poco después las opciones visitantes y mantiene a las 'granotas' terceras empatadas a puntos con el Real Madrid. Tampoco dejó pasar el empate del Atlético de Madrid un Madrid CFF que continúa con su candidatura a la próxima Liga de Campeones tras sumar los tres puntos en el Fernando Torres ante el Villarreal gracias a dos goles en cuatro minutos, entre el 21 y el 25, de Racheal Kundananji y Cristina Librán que ponen al equipo madrileño también con 27 puntos. Nueve por delante está un FC Barcelona que cerró su gran año con victoria ante el Costa Adeje Tenerife, en un partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López y donde las locales aguantaron 45 minutos a las actuales campeonas. Pero nada más reanudarse el choque, la noruega Caroline Graham Hansen no perdonó un penalti por mano y la inglesa Keira Walsh firmó el definitivo 0-2. En cambio, el Sevilla se descolgó de esa pelea por la segunda y tercera plaza después de poner fin a su gran momento de cuatro victorias seguidas al empatar (1-1) en casa ante el Athletic Club y alejarse a ocho puntos. El equipo vizcaíno se adelantó por medio de Naia Landaluze pasada la media hora y aunque Tony Payne empató en el añadido del primer tiempo, las sevillistas no pudieron culminar su remontada. Finalmente, en partidos claves para la zona baja, la SD Eibar sumó tres puntos claves para coger distancia con el descenso al ganar 3-2 al Real Betis un encuentro que llegó a dominar 3-0, y el Valencia también se alejó a costa del penúltimo clasificado, el Granada, al que derrotó por 0-1 con el tanto de la victoria de Ana Marcos en el minuto 95 y que puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas.