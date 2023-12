(Previa) El Girona busca afianzar su liderato ante el necesitado Alavés

El Girona tratará de afianzarse este lunes en Montilivi (21.00 horas) en el liderato de LaLiga EA Sports, en el último partido de la decimoséptima jornada, ante un Deportivo Alavés que necesita poner distancia con la zona de descenso. Los de Míchel regresaron a lo más alto de la tabla tras superar el pasado fin de semana al Barça en el derbi catalán del Estadi Olímpic Lluís Companys (2-4) y después de que el Real Madrid -el único que ha conseguido doblegarles este curso- no pasase del empate ante el Real Betis (1-1). En total, solo se les han escapado siete puntos en lo que va de temporada -los de la derrota ante los blancos y los empates ante la Real Sociedad y el Athletic Club- y son el equipo más goleador de la categoría (38), unos números a la altura de los mejores de Europa. Con 41 unidades, comenzaron la jornada con dos de ventaja sobre los de Carlo Ancelotti, y ahora esperan refrendar su posición de privilegio. En busca de su cuarto triunfo consecutivo no podrán contar con Christian Stuani, fuera por acumulación de tarjetas, ni con los lesionados Toni Villa, Yangel Herrera, Borja García, Jastin y Joel Roca, mientras que Ricard Artero es duda. Enfrente, el Alavés acude al recinto albirrojo con la necesidad de olvidar la derrota ante la UD Las Palmas (0-1), que interrumpió una racha de dos partidos puntuando ante el Mallorca (0-0) y el Granada (3-1). Los de Luis García Plaza, que manejan 16 unidades y son decimoterceros en la tabla, arrancaron la jornada con seis puntos sobre los puestos de peligro, pero la victoria del RC Celta les ha dejado con solo tres de ventaja. A las bajas de larga duración de los lesionados Giuliano Simeone y Aleksandar Sedlar, los babazorros añadirán la del defensa marroquí Abdel Abqar, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones. --PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS. Girona - Alavés. Hernández Maeso (C. Extremeño) 21.00.