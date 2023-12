Netanyahu esgrime una carta de familias de militares muertos en la que le piden seguir con la ofensiva

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este domingo que ha recibido una carta de militares fallecidos en la que el emplazan a seguir adelante con la ofensiva militar en la Franja de Gaza. "No tiene usted ninguna obligación de parar en medio de la lucha", ha afirmado Netanyahu citando la carta al inicio del Consejo de Ministros del Gobierno israelí, informa el diario israelí 'Haaretz'. La misiva está firmada por "decenas de familias de nuestros héroes caídos". "Los ciudadanos y los soldados quieren conseguir una victoria completa. Tiene obligación de luchar, no de parar en medio de la lucha", han argumentado las familias en la carta. Netanyahu ha apelado así a "la voluntad de los caídos que nos guía". "Vamos a luchar hasta el final. Vamos a lograr todos nuestros objetivos: eliminación de Hamás, liberación de todos nuestros rehenes y la promesa de que Gaza no volverá a ser un centro del terrorismo y de incitación al odio contra el Estado de Israel desde el que se ataque al Estado de Israel", ha apostillado. Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha resaltado que "Israel necesita garantías lo más rápidamente posible de que no haya nadie con quien hablar en el otro lado". "Ese es el objetivo: destruir a Hamás para que no haya nadie con quien hablar en el otro lado", ha remachado. Precisamente este domingo el Canal 12 de la televisión israelí ha publicado que Smotrich habría llegado a un acuerdo para desbloquear los fondos recaudados por Israel en nombre de la Autoridad Palestina a cambio de un control sobre los destinatarios de este dinero en la Franja de Gaza en un pacto auspiciado por Estados Unidos. El acuerdo incluye además un veto a cualquier desembolso de fondos a todos los miembros de Hamás y la entrega de todos los fondos retenidos hasta ahora por Israel, fundamentales para abonar las nóminas de los funcionarios de la Autoridad Palestina.