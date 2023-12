Los serbokosovares aguantan largas colas en los pasos de Kosovo a Serbia para votar en las legislativas

La población serbia del norte de Kosovo está aguantando largas colas de tráfico en los pasos hacia Serbia para votar en los comicios legislativos que se celebran este domingo en el país aunque no se tiene constancia de incidentes durante las primeras horas de votación. El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, explicó en noviembre al jefe de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Michael Davenport, que era imposible celebrar las elecciones serbias allí ante la falta de un "acuerdo interestatal" con Serbia y depositó en las autoridades de Belgrado la iniciativa para negociarlo. Para facilitar el desplazamiento, el Gobierno serbio ha habilitado colegios especiales en cuatro poblaciones del sur del país: Vranje, Kursumlija, Raska y Tutin. Ello no ha impedido que pasos como los de Brnjak, Merdar o Jarinje estén ahora mismo abarrotados de coches, con atascos de más de un kilómetro, que podrían afectar al cierre de colegios electorales, previsto inicialmente para las 20.00, hora local, de acuerdo con el portal de noticias Kosovo on Line. Por lo demás, las principales figuras políticas de Serbia han comenzado ya a votar en estos comicios que deciden también la alcaldía de la capital, Belgrado, y a las autoridades de la región de Vojvodina. La coalición encabezada por el Partido Progresista Serbio del presidente, Aleksandar Vucic, parte en principio como favorita a la espera de que los resultados de los comicios determinen con mayor exactitud la erosión política producida por la sucesión de crisis violentas que han dominado el país desde los anteriores comicios en abril de 2022. Vucic y la primera ministra, Ana Brnabic, ya han depositado sus papeletas en Belgrado, mientras que el primer índice de participación de Ipsos/Cesid avanza un 4,8 por ciento hasta las 09.00 de la mañana, sin incidentes que destacar.